Noo Phước Thịnh ghi điểm với hành động cúi người nhặt rác tại sân khấu

Tối 6/12, Noo Phước Thịnh cùng nhóm Lip B, F-Band... góp mặt trong một sự kiện công nghệ. Vừa trở về sau chuyến lưu diễn nhưng nam ca sĩ vẫn trình diễn cực sung và khuấy động sân khấu với loạt hit của mình.

Không chỉ gây ấn tượng bởi phong thái trình diễn tự tin và vũ đạo điêu luyện, Noo Phước Thịnh còn ghi điểm vì có hành động nhỏ nhưng rất văn minh là cúi người nhặt rác trên sân khấu.

Noo Phước Thịnh trình diễn trong sự kiện.

Cụ thể, trước phần trình diễn của Noo Phước Thịnh, chương trình có một tiết mục ảo thuật sử dụng vải, giấy để gây ấn tượng với khán giả.



Sau khi tiết mục này kết thúc, sàn sân khấu vẫn còn vương lại khá nhiều đạo cụ. Sau khi trình diễn xong ca khúc của mình, Noo Phước Thịnh nhìn thấy và nhặt lên, nhét vào túi quần, một phần cũng vì sợ những mảnh giấy/vải này sẽ ảnh hưởng đến các vũ công trình diễn trên sân khấu.

Noo Phước Thịnh ghi điểm khi cúi người nhặt rác trên sân khấu.

Trong sự kiện, không chỉ gửi tặng loạt hit của mình, Noo Phước Thịnh còn vui vẻ giao lưu và trò chuyện với khán giả. Nam ca sĩ cho biết, anh vừa hoàn thành chuyến lưu diễn nước ngoài về nên sức khỏe bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tuy nhiên, Noo Phước Thịnh không vì lý do sức khỏe mà cắt bớt thời lượng trình diễn đã cam kết với ban tổ chức ban đầu vì muốn khán giả có một đêm được thưởng thức âm nhạc trọn vẹn. Ngoài ra, cũng vì quá nhớ thần tượng nên trong một phần chơi game nhận quà, fan hâm mộ không kiềm được cảm xúc và ôm chầm lấy Noo Phước Thịnh.

Cũng vì điều này, lực lượng an ninh phải chạy lên sân khấu bảo vệ an toàn cho nam ca sĩ. Bản thân Noo Phước Thịnh sau đó cũng trấn an fan để phần giao lưu tiếp tục được diễn ra.

Giữa tháng 11 vừa rồi, Noo Phước Thịnh có chuyến lưu diễn dài ngày ở Hàn Quốc. Nam ca sĩ là đại diện Việt Nam duy nhất trình diễn trong sự kiện 2019 Vlive Awards V Heartbeat và nhận được giải thưởng Nghệ sĩ Việt Nam được yêu thích nhất.

Sau đó, anh còn góp mặt trong một sự kiện khác là Asean Fantasia 2019 vào cuối tháng 11. Cùng với các nghệ sĩ Hàn Quốc Psy, Dara, NCT127..., Noo Phước Thịnh vinh dự trình diễn trước các nguyên thủ quốc gia trong sự kiện thuộc khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc - ASEAN, diễn ra tại sân vận động Changwon Veledrome./.