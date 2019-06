Nữ diễn viên Jeon Mi Seon đột ngột qua đời trong khách sạn

Ngày 29/6, giới truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Hàn Quốc Jeon Mi Seon, 49 tuổi đột ngột qua đời. Thi thể cô được tìm thấy trong phòng khách sạn ở thành phố Jeonju (Hàn Quốc).

Trước khi phát hiện Jeon Mi Seon qua đời, cảnh sát địa phương đã được huy động để đi tìm nữ diễn viên do có báo cáo cô đang mất tích. Cô đang có kế hoạch đi nghỉ dưỡng kết hợp diễn kịch kéo dài hai ngày tại Jeonju.

Quá trình điều tra chi tiết về nguyên nhân cái chết đang được tiến hành. Hiện chưa có thêm nhiều thông tin về vụ việc. Cảnh sát nghi ngờ Jeon Mi Seon đã tự tử. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết luận chính thức. Chồng cô - nhiếp ảnh gia Park Sang Hoon cũng vẫn chưa lên tiếng về sự việc.

Jeon Mi Seon sinh năm 1970. Cô là diễn viên phụ quen thuộc trong loạt phim truyền hình nổi tiếng như "Mặt trăng ôm mặt trời", "King of Baking, Kim Takgu", "Royal Family", "Who Are You: School 2015", "Reply 1988", "The Great Seducer"...

Cô từng được đề cử tranh giải tại nhiều lễ trao giải điện ảnh quy mô lớn, nhỏ của Hàn Quốc. Jeon Mi Seon cũng được vinh danh là Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong Hwang Jin Yi, Hide And Seek và Sự trở về của Hwang Geum Bok./.