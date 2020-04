Nữ diễn viên lồng tiếng phim hoạt hình Ghibli qua đời vì Covid-19

Mới đây, truyền thông Nhật Bản đưa tin, nữ diễn viên, MC truyền hình gạo cội Okae Kumiko đã qua đời tại bệnh viện Tokyo vào ngày 23/4, hưởng thọ 64 tuổi.

Nữ diễn viên gạo cội Okae Kumiko.

Trước đó, vào ngày 6/4, nữ diễn viên nhập viện trong tình trạng sốt cao và được xác nhận là dương tính với Covid-19. Sau thời gian điều trị nhưng tình hình ngày càng chuyển biến xấu. Công ty chủ quản của Okae Kumiko cũng đã xác nhận thông tin này và thông báo tới công chúng.

Okae là người nổi tiếng thứ hai, sau "Vua hài" Ken Shimura mất do Covid-19. Bà từng có thời gian làm việc chung và cũng được xem là cộng sự thân thiết của Ken Shimura. Được biết, năm ngoái, Okae đã trải qua cuộc phẫu thuật để điều trị căn bệnh ung thư vú của mình và phải xạ trị từ giữa tháng 1 đến cuối tháng 2.

Okae Kumiko sinh năm 1956 tại quận Setagaya, Tokyo, là nữ diễn viên phim truyền hình và diễn viên lồng tiếng nổi tiếng tại Nhật Bản. Bà bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 1975 trong phim truyền hình "Omitsu" và được biết đến với vai diễn lồng tiếng trong loạt phim hoạt hình nổi tiếng của Studio Ghibli mang tên "The Cat Returns" và "Pokemon: Lucario and the Mystery of Mew".

Bà cũng là nhân vật quen thuộc của các bộ phim truyền hình và chương trình tạp kỹ ở Nhật, từng xuất hiện trong "My Lover's Secret" (2017), "Cinderella Date" (2014), "Lucky Seven" (2012), "Maria" (2001)... Okae còn được biết đến rộng rãi với vai trò người dẫn chương trình của Hanamaru Market trên đài TBS, chương trình nổi tiếng kéo dài suốt 18 năm liền.

Okae kết hôn với nam diễn viên đình đám thập niên 90 - Baku Owada. Con gái của cặp sao là Miho Owada cũng theo đuổi nghệ thuật. Sự ra đi của ngôi sao gạo cội trong làng giải trí Nhật khiến người hâm mộ xót xa.

Hiện tại, chồng và con gái của Okae được cách ly, tình trạng sức khỏe ổn định, không có dấu hiệu nhiễm Covid-19. Họ cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện và kêu gọi mọi người cẩn thận và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bênh này./.