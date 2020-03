“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My cho con ở lại Mỹ giữa dịch Covid-19

Hai con gái của nữ diễn viên Diễm My đang theo học tại Mỹ. Dù dịch Covid-19 đang bùng phát tại nước này nhưng vợ chồng chị không đưa con về nước.

Theo "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My, có 3 lý do không nên đưa con về Việt Nam vào thời điểm này.

Gia đình "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My.

"Thứ nhất, đi lại các phương tiện công cộng, nhất là máy bay, rất dễ bị lây nhiễm. Thứ hai, các nước áp dụng các chính sách hạn chế đi lại, các hãng hàng không huỷ chuyến không có kế hoạch, các em có nguy cơ phải vật vạ các nơi quá cảnh, rất nguy hiểm.

Thứ ba, các em đang trong độ tuổi thanh niên nên sức đề kháng sẽ tốt, cần tự biết chăm sóc mình bằng việc ăn đủ chất, ngủ đủ giờ, giữ vệ sinh như chuyên gia hướng dẫn, tránh tiếp xúc đông người để hạn chế các nguy cơ lây nhiễm".

Cũng như bao người mẹ khác, Diễm My rất lo lắng khi các con ở xa. Cô mong 2 con gái giữ gìn sức khỏe thật tốt, nhất là trong lúc này.





"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức có 2 con gái là Hà Thùy My và Hà Quế My. Hà Thùy My sinh năm 1995, hiện đang theo học ngành Truyền thông Báo chí tại Đại học Stanford (Mỹ). Hà Quế My sinh năm 2000, hiện cũng đang sinh sống và học tập tại Mỹ.

Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng 2 chị em Thùy My, Quế My đều có nhiều người theo dõi trên trang cá nhân. Cả hai được nhiều người mơ ước khi sinh ra trong gia đình có ba mẹ là người nổi tiếng, sở hữu ngoại hình nổi bật và có cuộc sống đầy đủ./.