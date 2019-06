“Nữ hoàng ảnh lịch” Diễm My rạng ngời, hạnh phúc bên ông xã doanh nhân

Mới đây, diễn viên, "Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My và ông xã doanh nhân Hà Tôn Đức cùng xuất hiện trong một sự kiện ở TP.HCM.

Đây là lần hiếm hoi vợ chồng nữ diễn viên cùng xuất hiện do mỗi người đều có công việc riêng và lịch trình hoạt động khác nhau.

Mỗi khi có thời gian rảnh, ông xã của Diễm My luôn cố gắng ở bên vợ để vun đắp tình cảm. Doanh nhân Hà Tôn Đức là Việt kiều Mỹ, kinh doanh về thuyền buồm.

Tại sự kiện, Diễm My chọn thiết kế của Đỗ Mạnh Cường với tông màu beige ngọt ngào. Bộ cánh được kết hợp với hoa tai, vòng cổ của Chanel, nhẫn của Oscar de la Renta, túi Goyard, giày YSL.

Đến hiện tại, Diễm My vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, không can thiệp thẩm mỹ.

Năm 2019 đánh dấu 25 năm cuộc hôn nhân của Diễm My và doanh nhân Hà Tôn Đức. Sau khi hoàn thành vai nữ chính trong phim "Về trong sương mù" (năm 1994), Diễm My quyết định kết hôn. Mãi 10 năm sau, nữ diễn viên mới quay lại với phim ảnh sau khi dành thời gian để chăm chút, vun vén hạnh phúc gia đình.

Diễm My được ông xã ủng hộ để tiếp tục tham gia hoạt động nghệ thuật. Theo nữ diễn viên chia sẻ, ông xã là người có lối sống Tây phương, suy nghĩ thoáng, yêu thương vợ con hết lòng.

