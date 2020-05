“Ông trùm chân dài” Simon Cowell bị nghi ngoại tình với ca sĩ Mel B

Theo một nguồn tin trên The Sun, Lauren Silverman - bạn gái của Simon Cowell nghi ngờ "ông trùm chân dài" có mối quan hệ tình cảm với nữ ca sĩ Mel B. Theo đó, tờ này viết, Lauren Silverman đã vô cùng tức giận. "Simon Cowell là một người đào hoa, có sức hút, hàng tá phụ nữ đổ gục trước ông ấy và điều đó khiến Lauren hoàn toàn thất vọng. Điều này dễ hiểu khi cô và bạn trai vẫn chưa kết hôn dù cả hai đã có con với nhau. Lauren thấy bất an", theo The Sun.

Simon Cowell bị bạn gái nghi ngoại tình với nữ ca sĩ Mel B

Tuy nhiên, những người thân thiết với Simon Cowell lại cho rằng, đây chỉ là tin đồn bởi vì cả Simon Cowell và Mel B đều rất nóng tính, họ khó có thể trở thành một đôi, "Giữa Simon Cowell và Mel B không có một chút tình ý nào cả. Cho nên việc Lauren cáo buộc họ ngoại tình là điều vô lý".



Simon Cowell và Lauren Silverman yêu nhau từ năm 2013 và có một cậu con trai chào đời năm 2014. Được biết, bạn gái hiện tại của "ông trùm" này chính là vợ cũ của người bạn thân. Mối quan hệ giữa Simon và Lauren bị phát hiện khi Lauren ngoại tình và mang bầu với Simon. Cả hai đã phải vượt qua nhiều điều tiếng để đến với nhau, cũng như có được hạnh phúc ở hiện tại.



Đến thời điểm này, hai người vẫn chưa bao giờ nói về kế hoạch làm đám cưới bởi Simon vốn là người đàn ông "ngại" kết hôn./.