Park Bo Gum nộp đơn xin gia nhập Hải quân, sẽ nhập ngũ vào tháng 8

Theo công ty Blossom Entertainment, mỹ nam "Mây hoạ ánh trăng" đã nộp đơn xin gia nhập đơn vị Quảng bá văn hoá Hải quân, cụ thể là vị trí chơi piano cho ban nhạc quân đội. Kết quả chấp thuận sẽ được công bố vào ngày 25/6. Nếu hồ sơ gia nhập được thông qua, Park Bo Gum sẽ nhập ngũ vào ngày 31/8 tới đây.

Mỹ nam Park Bo Gum sẽ gia nhập đơn vị Quảng bá văn hoá Hải quân.

Công ty quản lý cũng cho biết nam diễn viên đã âm thầm chuẩn bị và quyết định. Chỉ một số ít người thân thiết biết quyết định này của Park Bo Gum. Tuy nhiên tất cả đều phụ thuộc vào kết quả xét duyệt từ phía Hải quân nên hy vọng người hâm mộ hiểu và chờ đợi.

Sắp tới phim điện ảnh mới của Park Bo Gum đóng cùng Gong Yoo có tên "Seo Bok" dự kiến sẽ ra rạp trong năm nay. Bên cạnh đó, nam diễn viên vẫn còn một dự án điện ảnh mang tên "Wonderland" và bộ phim truyền hình "Record of the Youth" đóng cùng mỹ nhân bộ phim "Ký sinh trùng", Park So Dam./.