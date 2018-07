Phạm Hương diện đầm trắng lộng lẫy, tay trong tay cùng Jung Hae In

V Heartbeat Live - chương trình âm nhạc hàng tháng lớn nhất đã có đêm nhạc mở màn vào ngày 8/7 tại TP.HCM với sự góp mặt của dàn sao Việt đình đám như: Hà Anh Tuấn, Noo Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, Chi Pu, Hòa Minzy, Erik, SlimV - Huyền Trang, UNI5, Zero9, Jaykii. Đặc biệt là sự tham gia của đại diện đến từ Hàn Quốc - Winner và khách mời Jung Hae In- nam chính trong phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi". Bên cạnh hàng loạt màn trình diễn xuất sắc từ các nghệ sĩ, tương tác giữa tài tử Jung Hae In và Hoa hậu Phạm Hương khi làm MC cũng khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích. Ngay từ đầu, sự xuất hiện của cặp đôi đã khiến cả hội trường nhà hát như bùng nổ. Vẻ điển trai của nam tài tử "Chị đẹp" khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ, khen ngợi. Ở phía chủ nhà, Hoa hậu Phạm Hương cũng xứng danh đại diện nhan sắc Việt Nam với vẻ lộng lẫy khó cưỡng trong chiếc váy trắng bồng bềnh. Cả hai đã tạo nên khung cảnh đẹp giống như hoàng tử và công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, khiến các fan không khỏi trầm trồ. Hai người quá đẹp đôi khiến khán giả không khỏi xuýt xoa, có người còn hài hước khen "trông như cô dâu chú rể". Thậm chí khi Jung Hae In khoác tay Phạm Hương sánh bước trên sân khấu, nhiều khán giả còn hò hét ở phía dưới tỏ vẻ ghen tị Cặp đôi với nụ cười rạng rỡ và cách giao tiếp, trò chuyện lịch thiệp đã thật sự ghi điểm với khán giả, giúp gắn kết mọi người với chương trình và tạo sự tung hứng ăn ý trên sân khấu. Hình ảnh Hoa hậu Hoàn vũ Phạm Hương và tài tử Jung Hae In xuất hiện cùng nhau trong một chương trình âm nhạc hoành tráng ngay lập tức đã được truyền thông xứ Kim chi và chủ nhà Việt Nam đưa tin đến khán giả... Chia sẻ về cơ duyên tham gia chương trình, Hoa hậu Phạm Hương bày tỏ sự vinh dự khi được mời góp mặt trong đêm diễn hoành tráng quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc lẫn Việt Nam. “Phạm Hương rất tự hào khi được giao trọng trách MC của đêm nhạc và song hành cùng tài tử Jung Hae In. Ngoài đời Phạm Hương thấy Jung Hae In rất chuyên nghiệp và thân thiện. Được tham gia V Heartbeat Live là kỷ niệm thú vị mà Phạm Hương may mắn có được…” 3 năm sau đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, đến nay Phạm Hương vẫn chứng tỏ cô là một trong những nhan sắc hàng đầu của showbiz Việt. Liên tục góp mặt trong các sự kiện lớn của làng giải trí, có tên trong danh sách những sao nữ đẹp và ăn mặc thời thượng, là cái tên ưu ái của nhiều thương hiệu, nhà thiết kế nổi tiếng và được ghi nhận với những hoạt động thiện nguyện, Phạm Hương vẫn đang nỗ lực từng ngày và xứng đáng với sự yêu thương của khán giả, công chúng…

