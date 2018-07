Phan Thị Mơ khoe vẻ gợi cảm với đầm đỏ rực trước khi đi thi Hoa hậu

Phan Thị Mơ đã tổ chức buổi gặp gỡ và giới thiệu Tourims video trước khi chính thức lên đường tham dự World Miss Tourism Ambassador - Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018. Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 sẽ diễn ra từ ngày 27/7/2018 đến hết ngày 8/8/2018 tại Hội An, Quảng Nam (Việt Nam) và Thái Lan. Xuất hiện tại buổi gặp gỡ, Phan Thị Mơ diện chiếc đầm cúp ngực đỏ rực. Chiếc váy làm tốn dáng và khoe đường cong cơ thể Phan Thị Mơ. Sự kiện có sự tham dự của đông đảo báo chí truyền thông cùng những anh/chị/em bạn bè, nghệ sĩ thân thiết trong nghề của Phan Thị Mơ như: Á hậu biển Khánh Phương, diễn viên Khôi Trần, diễn viên Đoàn Thanh Tài, diễn viên hài Lê Trang, siêu mẫu Nam Phong,... Trong sự kiện, Phan Thị Mơ không ngại khi thừa nhận bản thân đã trải qua nhiều cuộc thi nhan sắc cả trong nước lẫn quốc tế song chưa gặp may mắn. Bởi vậy, khi được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch Thế giới lần này, Phan Thị Mơ đồng ý ngay vì tự nhận thấy đây là cuộc thi phù hợp với mình, phù hợp với chuyên ngành Du lịch mà cô từng theo học và kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao cho Việt Nam. “Cách đây 7 năm (năm 2011) khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất, Mơ còn quá trẻ và non nớt, kinh nghiệm. Còn ở thời điểm hiện tại, Mơ hoàn toàn tự tin về vẻ đẹp cơ thể mình, hơn nữa kinh nghiệm và lượng kiến thức của mình ngày càng sâu rộng thì chẳng có lý do gì Mơ lại không dự thi Quốc tế một lần nữa”, Phan Thị Mơ nói. Chủ đề của World Miss Tourism Ambassador - Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới 2018 là “Du lịch và Sinh thái”, đây là một chủ đề hết sức hấp dẫn và gần gũi bởi đây cũng chính là thế mạnh của đất nước Việt Nam chúng ta. Là người con của miền Tây sông nước, Phan Thị Mơ luôn tự hào bởi vẻ đẹp mộc mạc, chân phương của cảnh vật và những con người nơi đây. Bởi vậy, trong cideo giới thiệu bản thân gửi tới BTC, Phan Thị Mơ và ekip đã về Tiền Giang – nơi cô sinh ra và lớn lên để ghi lại những hình ảnh đẹp và những âm thanh cuộc sống bình dị ở vùng quê sông nước. Phan Thị Mơ hi vọng rằng với video này, cô không chỉ giới thiệu được vẻ đẹp của mảnh đất quê hương đến với bạn bè quốc tế mà còn thôi thúc họ đến với Việt Nam tươi đẹp. Nhiều người lo lắng Phan Thị Mơ sẽ gặp phải trường hợp bị đối thủ chơi xấu, cắt váy, giấu đồ trong quá trình tham dự cuộc thi. Phan Thị Mơ cho hay, cô và ekip cũng đã có sự chuẩn bị sẵn đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Đông đảo fan của Phan Thị Mơ đã có mặt để tận tay trao hoa, quà cũng như gửi lời chúc may mán tới cô trong lần "chinh chiến" sắp tới./. b06233e5dc6992e4ba405b8cda7d49f3/5b559678/2018_07_21/_kKK9bzybBbSukWfg39Q/Tourims_Video__Hoa_hau_dai_su_du_lich_Viet_Nam_2018_Phan_Thi_Mo.mp4

Phan Thị Mơ đã tổ chức buổi gặp gỡ và giới thiệu Tourims video trước khi chính thức lên đường tham dự World Miss Tourism Ambassador - Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018.

Hoa hậu Đại sứ du lịch thế giới 2018 sẽ diễn ra từ ngày 27/7/2018 đến hết ngày 8/8/2018 tại Hội An, Quảng Nam (Việt Nam) và Thái Lan. Xuất hiện tại buổi gặp gỡ, Phan Thị Mơ diện chiếc đầm cúp ngực đỏ rực.

Chiếc váy làm tốn dáng và khoe đường cong cơ thể Phan Thị Mơ.

Sự kiện có sự tham dự của đông đảo báo chí truyền thông cùng những anh/chị/em bạn bè, nghệ sĩ thân thiết trong nghề của Phan Thị Mơ như: Á hậu biển Khánh Phương, diễn viên Khôi Trần, diễn viên Đoàn Thanh Tài, diễn viên hài Lê Trang, siêu mẫu Nam Phong,...

Trong sự kiện, Phan Thị Mơ không ngại khi thừa nhận bản thân đã trải qua nhiều cuộc thi nhan sắc cả trong nước lẫn quốc tế song chưa gặp may mắn.

Bởi vậy, khi được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Đại sứ du lịch Thế giới lần này, Phan Thị Mơ đồng ý ngay vì tự nhận thấy đây là cuộc thi phù hợp với mình, phù hợp với chuyên ngành Du lịch mà cô từng theo học và kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao cho Việt Nam. “Cách đây 7 năm (năm 2011) khi tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất, Mơ còn quá trẻ và non nớt, kinh nghiệm. Còn ở thời điểm hiện tại, Mơ hoàn toàn tự tin về vẻ đẹp cơ thể mình, hơn nữa kinh nghiệm và lượng kiến thức của mình ngày càng sâu rộng thì chẳng có lý do gì Mơ lại không dự thi Quốc tế một lần nữa”, Phan Thị Mơ nói.

Chủ đề của World Miss Tourism Ambassador - Hoa hậu đại sứ du lịch thế giới 2018 là “Du lịch và Sinh thái”, đây là một chủ đề hết sức hấp dẫn và gần gũi bởi đây cũng chính là thế mạnh của đất nước Việt Nam chúng ta.

Là người con của miền Tây sông nước, Phan Thị Mơ luôn tự hào bởi vẻ đẹp mộc mạc, chân phương của cảnh vật và những con người nơi đây.

Bởi vậy, trong cideo giới thiệu bản thân gửi tới BTC, Phan Thị Mơ và ekip đã về Tiền Giang – nơi cô sinh ra và lớn lên để ghi lại những hình ảnh đẹp và những âm thanh cuộc sống bình dị ở vùng quê sông nước. Phan Thị Mơ hi vọng rằng với video này, cô không chỉ giới thiệu được vẻ đẹp của mảnh đất quê hương đến với bạn bè quốc tế mà còn thôi thúc họ đến với Việt Nam tươi đẹp.

Nhiều người lo lắng Phan Thị Mơ sẽ gặp phải trường hợp bị đối thủ chơi xấu, cắt váy, giấu đồ trong quá trình tham dự cuộc thi.

Phan Thị Mơ cho hay, cô và ekip cũng đã có sự chuẩn bị sẵn đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra. Đông đảo fan của Phan Thị Mơ đã có mặt để tận tay trao hoa, quà cũng như gửi lời chúc may mán tới cô trong lần "chinh chiến" sắp tới./.