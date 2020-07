“Pháp sư mù” góp công giúp Huỳnh Lập vinh danh Nghệ sĩ hài của năm

Mới đây, tại buổi lễ trao giải Men&Life Awards 2019 diễn ra ở TP. HCM, nam nghệ sĩ trẻ Huỳnh Lập đã chính thức được vinh danh và trao tặng danh hiệu Comedian of the year – Nghệ sĩ hài của năm. Đây là một danh hiệu cực kỳ có ý nghĩa đối với bản thân một nghệ sĩ trẻ như Huỳnh Lập, bởi giải thưởng này cùng với nhiều danh hiệu, giải thưởng khác mà Huỳnh Lập nhận được trong thời gian qua như Ngôi sao xanh, WebTVAsia Awards… đã chứng tỏ rằng anh không chỉ luôn đi đúng hướng trên con đường nghệ thuật của mình, mà còn luôn có sự kết nối đồng nhất giữa bản thân mình với cả khán giả đại chúng lẫn giới truyền thông và các nhà chuyên môn.

Huỳnh Lập

Năm 2019 có thể nói là một trong những năm “cột mốc” trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của Huỳnh Lập, vì đây là quãng thời gian đánh dấu lần đầu tiên anh đầu tư sản xuất, tự tay biên kịch, làm đạo diễn và thủ luôn vai chính cho một bộ phim điện ảnh: "Pháp sư mù".



Với thành công đáng ghi nhận về mặt doanh thu, lên đến hơn 60 tỷ động, là 1 trong số ít bộ phim mang về số lượng vé bán ra đạt doanh số khủng, có thể nói "Pháp sư mù" là một bước tiến mới của Huỳnh Lập trong việc xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, luôn biến hóa trong mọi tình huống và liên tục làm mới bản thân mình trong mắt công chúng dù tuổi đời chỉ mới 27.



Tuy nhiên, quen thuộc nhất với khán giả có lẽ vẫn là một Huỳnh Lập – diễn viên, hay nói cụ thể hơn là một diễn viên hài. Bằng sự duyên dáng, tinh tế, thông minh và chất hài đầy sáng tạo, có chiều sâu của mình, Huỳnh Lập đã liên tục khiến khán giả phải yêu mến và nhớ đến trong suốt một năm dài.

Không chỉ có điện ảnh – phim chiếu rạp, mà trong năm 2019 Huỳnh Lập vẫn cố gắng cân bằng thời gian của mình để đầu tư vào các sản phẩm chiếu mạng, những video hài, viral clip để mang lại tiếng cười trọn vẹn cho khán giả. Nên có thể nói rằng giải thưởng “Comedian of the year” – Nghệ sĩ hài của năm, dành cho Huỳnh Lập là thực sự xứng đáng. Điều này không chỉ được bảo chứng bởi những nhà chuyên môn, giới truyền thông và ban tổ chức của giải thưởng Men&Life Awards uy tín, mà còn nhận được rất nhiều sự đồng tình của các khán giả trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau.



Nhận những lời khen “có cánh” từ bậc đàn anh là Nghệ sĩ Đại Nghĩa, Huỳnh Lập xúc động chia sẻ với Ban tổ chức Men&Life Awards 2019 khi nhận giải thưởng đặc biệt này, cũng như để trải lòng với khán giả, Huỳnh Lập cho biết phương châm làm nghệ thuật của anh luôn là trọng số lượng hơn chất lượng. Vì vậy, Huỳnh Lập thường không quá gấp rút, vội vã trong việc sản xuất hay ra mắt sản phẩm mà anh luôn tính toán, suy xét kỹ lưỡng, cần thời gian để huy động cả nguồn lực lẫn kinh tế, cho nên anh chưa dám hứa là khi nào sẽ tiếp tục cho ra mắt một sản phẩm điện ảnh tiếp theo.



Còn về phong cách, Huỳnh Lập “bật mí” rằng trong thời gian tới anh sẽ tiếp tục theo đuổi style diễn gần gũi, bình dị, mang hơi thở đời sống để có thể gắn bó được nhiều với khán giả đại chúng, trong đó không chỉ có người trẻ mà có thể còn có những người thuộc bậc cha, chú của mình. Chính sự “bình dân” trong lối diễn và phong cách đó đã góp phần giúp Huỳnh Lập có được giải thưởng “Comedian of the year” lần này, nên anh sẽ không có lý do gì để thay đổi nó cả.

Nhìn lại một năm 2019 đã qua đi khá lâu nhưng vẫn còn được khán giả ghi nhớ và ban tổ chức Men&Life Awards vinh danh và trân trọng, Huỳnh Lập cho biết với anh đó là một năm đầy ắp “trải nghiệm”, anh đã có dịp thử thách bản thân mình với những điều mới mẻ và anh cũng sẽ tiếp tục “làm khó” chính mình với những khám phá mới hơn nữa trong năm 2020 này, tuy nhiên tạm thời Huỳnh Lập vẫn xin giữ bí mật để có thể giữ được sự háo hức trong lòng mọi người.



Điều mà Huỳnh Lập có thể chia sẻ hiện nay là việc anh đang có kể hoạch đầu tư nhiều thời gian hơn, nhiều công sức hơn để gây dựng lại nhóm kịch “Tía Lia” cho hoành tráng hơn, chuyên nghiệp hơn, cũng như một cách để cho bản thân mình có dịp gắn bó hơn với “cội nguồn đam mê nghệ thuật” của mình chính là sân khấu.



Cầm trên tay chiếc cúp Comedian of the year của Men&Life Awards 2019, Huỳnh Lập một lần nữa muốn gửi lời cảm ơn chân thành của mình đến tất cả khán giả, những ai đã ủng hộ Pháp sư mù và những tác phẩm viral clip, parody… của anh trong thời gian qua. Hơn bao giờ hết, giữa các danh hiệu khác nhau, Huỳnh Lập vẫn thích khán giả nhớ đến mình như một diễn viên nhất, vì đó là vị trí cho phép Huỳnh Lập có thể đứng gần được với người hâm mộ thân thương của mình nhất./.