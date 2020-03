Phi Nhung gửi 400 khẩu trang, nhắn nhủ con gái ruột đang làm y tá ở Mỹ

Mỹ hiện đang là nước có số bệnh nhân mắc Covid-19 lớn nhất thế giới, cho nên những ngày qua, ca sĩ Phi Nhung không ngừng lo lắng khi Wendy Phạm - con gái ruột duy nhất của cô đang làm y tá tại quốc gia này.



Trên trang cá nhân mới đây, Phi Nhung bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh con gái Wendy kèm đoạn chia sẻ khá tình cảm. Nữ ca sĩ viết, “Mẹ chỉ làm cho con được như vậy. Vì kỷ niệm 1 năm làm của con. Mẹ thật sự thấy con cười. Mẹ yêu con nhiều lắm. Cố gắng con nhé. Mẹ rất khỏe, con an tâm nha. Mẹ chỉ ở nhà để con khỏi lo. An tâm công chúa của mẹ. Nước Mỹ bây giờ lại đứng thứ nhất. Mẹ mong con mạnh mẽ như mẹ hồi xưa nhé. Con Phi Nhung mà, cố lên con nhé. Mẹ sẽ may thêm khẩu trang cho con ở Việt Nam nha, loại thật tốt”.

Con gái Phi Nhung nhận món quà - 400 chiếc khẩu trang từ mẹ.

Được biết, sau thời gian ngừng liên lạc vì Wendy phải tăng ca trong bệnh viện, ca sĩ Phi Nhung đã gửi sang Mỹ 400 chiếc khẩu trang cho con. Đây là món quà được cô chuẩn bị kỹ lưỡng để gửi tặng con gái và bệnh viện - nơi Wendy đang làm y tá.



Đáp lại, Wendy nhắn nhủ, “Cảm ơn mẹ đã tự mình mua cho con được 400 cái khẩu trang luôn. Con đã đem đi tặng cho bệnh viện của con. Con rất vui và hãnh diện tại vì mẹ không những nghĩ đến con mà nghĩ đến chỗ làm của con và những y tá bên Mỹ. Thương mẹ, yêu mẹ nhiều”.



Cách đây không lâu, con gái Phi Nhung đã gửi lời nhắn đầy xúc động đến mẹ. Cô viết, “Giờ này mẹ đang ngủ, con gọi điện thoại nói và nhắn tin, 2 ngày sẽ không nói chuyện với mẹ được nha, vì hôm nay con sẽ trực 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày mai. Rồi làm từ 6 giờ 30 đến 7 giờ tối con mới về nhà nhắn tin cho mẹ".

Phi Nhung và con gái Wendy

Đồng thời, Wendy cũng không quên dặn mẹ, "Mẹ đừng đi đâu nha mẹ, bên Mỹ nhiều người mắc Covid- 19 rồi mẹ ơi, con sợ lắm, vì bên Mỹ vẫn còn lạnh và trời mưa. Mẹ nhớ không được đi đâu nha, để con yên tâm đi làm”.



Năm 2017, Phi Nhung bất ngờ công khai con gái ruột đang sống ở Mỹ sau hơn 20 năm giấu kín. Thông tin này khiến công chúng không khỏi bất ngờ vì trước đó chưa từng có tin đồn gì về việc nữ ca sĩ mang bầu hay sinh con. Con gái của Phi Nhung là Wendy, sinh năm 1992, từng tốt nghiệp chuyên ngành Y tá tại Mỹ và trở thành thạc sĩ Y khoa.



Phi Nhung chia sẻ, việc giấu kín con ruột trong một thời gian dài vì mong con gái có cuộc sống bình thường, trưởng thành không bị chú ý. Nữ ca sĩ cũng cho hay, cô không có ý định kết hôn vì không muốn chia sẻ tình cảm dành cho con gái./.