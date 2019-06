Quốc Cơ, Quốc Nghiệp trải lòng về 4 lần tai nạn đến mức muốn bỏ nghề

Sau Lan Ngọc, anh em Quốc Cơ - Quốc Nghiệp là khách mời tiếp theo ghé thăm "Bistro K - Quán ăn hạnh phúc" trong tập 2. Bộ đôi nghệ sĩ xiếc diện vest sang trọng, ghi điểm với vẻ ngoài điển trai, phong độ khi xuất hiện tại quán vào buổi tối.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trong chương trình "Bistro K - Quán ăn hạnh phúc".

Trong chương trình, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trải lòng về hành trình làm nghề của mình. Kể về dấu ấn tạo dựng được tại cuộc thi Britain’s Got Talent, Quốc Cơ tiết lộ thời điểm đó có tới ba cuộc thi tìm kiếm tài năng mời hai anh em tham gia đều bị từ chối. Nói về lý do, cả hai cho biết lúc đó cả hai đã lập kỷ lục thế giới nên việc trở thành thí sinh tại một cuộc thi sẽ không hay đối với những thành tích mình đạt được. Sau đó, khi được các đồng nghiệp động viên, cả hai quyết định đến với "Britain’s Got Talent", cái nôi của chương trình tìm kiếm tài năng trên thế giới để thử sức và quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế.



Quốc Nghiệp tiết lộ hai anh em đã tập luyện và ăn uống rất khắt khe để chuẩn bị cho cuộc thi.

Cả hai nhấn mạnh mục tiêu muốn quảng bá con người Việt nên đã lựa chọn áo dài để dự thi. “Những cái chúng tôi làm được ngày hôm nay là suy nghĩ, ước mơ của hai anh em và lời góp ý của những người bạn để bộ môn của mình phát triển hơn", Quốc Cơ nói thêm. Trước chia sẻ này, Đại Nghĩa khẳng định những nỗ lực của anh em nhà họ Giang đang truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ hiện nay.



Quốc Nghiệp luôn được anh trai “quản lý" kỹ về chế độ dinh dưỡng. Giải thích về điều này, ông xã Hồng Phượng cho biết mỗi lần em mình tăng lên 1kg sẽ khiến anh gặp khó khăn để điều chỉnh thăng bằng khi thực hiện động tác chồng đầu và phải mất hơn một tháng mới có thể cân bằng mọi thứ lại.



Thời điểm khó khăn nhất đối với hai anh em là khi bắt đầu vào nghề. Diễn viên. Anh kể lúc đó xiếc ở Việt Nam không phát triển nên chỉ tập luyện và đi diễn ở quán bar, công viên. 15 năm trước, cả hai không có show diễn, phải đi múa đám cưới kiếm thêm thu nhập.

Quốc Nghiệp cho biết thêm: “Lúc diễn đám cưới, anh Cơ múa chính, còn tôi múa phụ. Sau này tôi không được diễn vì múa quá xấu, trong khi anh Cơ quá đẹp trai”. Chính những khó khăn đó đã khiến hai anh em nỗ lực tập luyện với ước mơ được mang xiếc Việt Nam ra nước ngoài. Cả hai cũng tiết lộ bản thân thường không hoàn thành tốt bài biểu diễn như khi tập.

Nhắc về những kỷ niệm đi diễn, Quốc Cơ kể cả hai từng gặp một sự cố khi diễn ở Đồng Nai. Vì mặc đồ nặng và sức gió mạnh, cả hai đã bị té ngay từ động tác đầu tiên. Điều đó khiến bầu show từ chối hai anh em trong những show tiếp theo. “Hai anh em chạy xe về thành phố mà chỉ im lặng, tức trong lòng. Chúng tôi cố gắng tập để thay đổi suy nghĩ của người bầu show đấy dành cho mình".



Nói về cuộc thi tại Britain's Got Talent, Quốc Nghiệp khẳng định cả hai anh em mang tinh thần quyết tâm cao vì đại diện cho cả đất nước. Trong một lần tập luyện, Quốc Nghiệp gặp sự cố té ngã khiến nhiều người lo lắng. Quốc Cơ nhớ lại: “Mình đem tai nạn cho em trai mình. Nếu như xảy ra một lần nữa mình sẽ thấy hối hận”. Trong khi đó, ông xã Ngọc Mai tiết lộ cả hai không ít lần mâu thuẫn đến mức đánh nhau khi đang tập luyện. “Khi mà chúng tôi đánh nhau xong thì không nói chuyện với nhau và tự hiểu lỗi đó của ai. Tự nhiên đánh nhau xong thì ra diễn sẽ rất tốt và thấy vui lại".

Nghệ sĩ Quốc Cơ.

Tiếp tục câu chuyện về nghề, Quốc Nghiệp cho biết gia đình ông có truyền thống ba đời làm nghệ thuật. Cả hai tiết lộ ngay lần đầu tiên được xem xiếc đã rất thích và bắt đầu theo đuổi nghề. Có cơ hội trải nghiệm trong lĩnh vực này, Quốc Cơ khẳng định diễn viên xiếc là những người rất phi thường vì có nhiều động tác nguy hiểm và phải chấp nhận chịu đau. “Lần đầu tiên tôi bị tai nạn là đập mặt vào ghế đến mức răng thụt vào. Tôi sợ đến mức một tuần sau chưa dám trở lại”.



Cả hai kể đã phải mất hơn 10 năm mới bắt đầu tập tiết mục Sức mạnh đôi tay vì muốn có một tiết mục để hai anh em được đi chung với nhau, chăm sóc em trai mình. Quốc Cơ kể vì quá thân thiết với nên không ít người nghĩ anh và em trai yêu nhau. Trước chia sẻ của anh trai, Quốc Nghiệp trải lòng: “Anh Cơ là thần tượng của em. Lúc em 11 tuổi thì anh đã 16, 17 tuổi thì người anh rất vạm vỡ. Anh mặc đồ gì em cũng mặc theo, anh để tóc như thế nào em cũng để tóc y như vậy".

Bộ đôi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bất ngờ khi nhận được món quà thú vị từ chương trình.

Chia sẻ về 4 tai nạn lớn nhất trong nghề, Quốc Cơ kể đã từng gặp sự cố làm em trai té đến mức bất động. “Tôi cảm thấy mình không muốn tiếp tục với nghề này nữa, vì tôi sợ mất em trai của mình”. Sau những vụ tai nạn đó, hai anh em dành thời gian nghỉ ngơi và bắt đầu thấy nhớ và quay trở lại với nghề. “Mình muốn trở thành người phi thường thì mình phải chấp nhận chuyện đó. Thời điểm này, mình làm được gì cho ngành xiếc thì mình sẽ làm. Vì nếu chúng tôi không làm, ai sẽ bước tiếp con đường của chúng tôi", anh nhấn mạnh. Đồng thời, cả hai có được thành công ngày hôm nay cũng là nhờ vào sự hy sinh và thấu hiểu của vợ mình là Hồng Phượng và Ngọc Mai.



Trước khi ra về, bộ đôi Quốc Cơ - Quốc Nghiệp bất ngờ khi nhận được món quà thú vị từ chương trình. Khi mở hộp quà ra, cả hai bất ngờ trước tấm ảnh in hình ảnh của hai anh em tại một cuộc thi quốc tế kèm theo câu nói truyền cảm hứng: “Nếu bạn không dám thử sức với những điều phi thường, bạn sẽ chỉ làm được những điều bình thường"./.