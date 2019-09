Quỳnh Nga: “Tôi xấu hổ vì phải hôn Chí Nhân quá bạo liệt”

Sau biến cố hôn nhân, Quỳnh Nga xinh đẹp, gợi cảm hơn. Cô cũng trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng. Nữ diễn viên tâm sự, cô từng từ bỏ đam mê, hy sinh mọi thứ để làm người phụ nữ của gia đình nhưng vẫn không giữ được hạnh phúc. Bây giờ chính là lúc cô sống cho mình, không quan tâm những tin đồn bủa vây.

Xấu hổ vì nhiều cảnh hôn bạo liệt với Chí Nhân

PV: Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh, chị đã dần trở lại với sự nghiệp diễn xuất bằng vai Nhã trong “Về nhà đi con” và sắp tới là vai “tú bà” diễn xuất cùng Chí Nhân. Chị nhận xét như thế nào về bạn diễn đẹp trai này của mình?

Quỳnh Nga: Anh Chí Nhân ngoài đời rất ít nói, trong phim thì anh là người làm việc nghiêm túc. Mỗi khi đợi cảnh quay tiếp, chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau. Tôi và anh Nhân cũng mới add Facebook được mười mấy ngày thôi nhưng chỉ add để đó, cũng không nói chuyện gì cả.

Diễn viên Quỳnh Nga

PV: Phân cảnh nào với Chí Nhân khiến chị thấy “gắt” nhất?

Quỳnh Nga: Chúng tôi có khá nhiều cảnh hôn với nhau và cả hai đều khá ngượng ngùng. Có lần, chúng tôi phải hôn đến tận 2 phút mà vẫn chưa thấy đạo diễn nói cắt. Cả hai cứ đứng hôn mãi khiến cả ê-kíp bật cười. Lúc đó, chúng tôi mới biết là mình bị đạo diễn "lừa".

PV: Chị thấy thế nào về nụ hôn với Chí Nhân trong phim sẽ phát sóng tới đây?

Quỳnh Nga: Tôi thấy hơi xấu hổ vì có nhiều cảnh hôn quá bạo liệt. Hôn bạn trai thì mình sẽ điều khiển cảm xúc kiểu khác, hôn bạn diễn hay bị cả đoàn trêu.

PV: Diễn xuất với khá nhiều trai đẹp, vậy đã bao giờ chị “rung động” trước bạn diễn nam nào chưa?

Quỳnh Nga: Thật sự tôi chưa bao giờ rung động trước bạn diễn nam nào cả mặc cho họ đều là "soái ca" trong mắt mọi người. Từ anh Minh Tiệp, Quốc Trường đến Chí Nhân và nhiều người khác nhưng tôi không có cảm xúc gì.

“Trong tình yêu, tôi ngu lắm…”

PV: Sau hơn 1 năm "đường ai nấy đi" với người mẫu Doãn Tuấn, đến thời điểm này, nhìn lại những gì đã qua, chị có cảm thấy nuối tiếc điều gì?

Quỳnh Nga: Tôi đã mất khá lâu thời gian để có thể cân bằng được. Bây giờ nhìn lại, tôi không thấy nuối tiếc điều gì cả. Anh ấy đã từng rất tốt với tôi và tôi cũng làm tất cả có thể để vun đắp cho cuộc sống hôn nhân, lùi về làm người phụ nữ của gia đình. Mọi thứ đã qua rồi, tôi cho rằng, hôn nhân của chúng tôi dừng lại là hợp lý, để cả hai vẫn có thể làm bạn sau khi chia tay và giữ những kí ức đẹp về nhau. Cách đây 1 năm rưỡi, nếu còn cố níu kéo, chắc đến bây giờ chúng tôi sẽ không nhìn được mặt nhau.

PV: Đã bao giờ chị nghĩ rằng, nếu có đứa con chung thì sợi dây kết nối giữa hai người sẽ thêm chắc chắn, mọi chuyện sẽ khác và đi theo hướng tích cực hơn?

Quỳnh Nga: Tôi nghĩ rằng, nếu có con chung thì mọi chuyện có khi còn rắc rối hơn. Sự khác biệt từ tư duy, suy nghĩ chính là nguyên nhân khiến tôi và anh ấy không thể đi chung một con đường. Tất cả tôi thuận theo tự nhiên và duyên số.

PV: Đến thời điểm này, chị đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới chưa?

Quỳnh Nga: Trong thời gian này, tôi không muốn quen ai cả. Những người đang thích tôi lúc này đều là những người anh mà tôi trân quý, yêu mến. Nếu họ tôn trọng tôi, họ thật sự sẽ hiểu điều tôi muốn ở thời điểm này là gì. Nếu không có cảm xúc, ép đến với nhau cũng không được. Còn nếu có cảm xúc, họ ở đâu, là ai, tôi cũng sẽ bước vào ngay.

PV: Chị có thể bật mí đôi chút về những người đàn ông đó không?

Quỳnh Nga: Họ không hoạt động showbiz mà làm kinh doanh rất giỏi. Trong cuộc sống, họ có sự chín chắn nhất định.

PV: Trong tình yêu, chị là người thế nào?

Quỳnh Nga: Trong tình yêu, tôi ngu lắm. Phụ nữ rất quan trọng vấn đề cảm xúc. Khi chưa vấp ngã, sẽ tìm người mình yêu nhiều hơn nhưng khi vấp ngã rồi thì muốn tìm người yêu mình nhiều hơn.

PV: Nhưng trong tình yêu mà "tỉnh táo" quá, lý trí quá thì không còn gọi là yêu chân thành nữa?

Quỳnh Nga: Đúng vậy, tôi có yêu bao nhiêu lần thì cũng vẫn "yêu chết đi sống lại" mà thôi. Khi yêu tỉnh táo quá cũng không vui lắm đâu. Tôi biết điểm yếu của mình, vì vậy, thời gian này, tôi chỉ tập trung cho công việc thôi, chưa muốn vập vào yêu tiếp.

PV: Có vẻ như chị là người sống thiên về cảm xúc?

Quỳnh Nga: Nếu tôi là người sống lý trí thì chắc chắn sẽ không như thế này. Khi yêu, tôi sẵn sàng hy sinh hết vì người đấy, bỏ hết mọi việc dành thời gian cho người ấy nếu người ấy muốn.

PV: Kể cả sau một lần "đổ vỡ", chị vẫn không thay đổi sao?

Quỳnh Nga: Đúng vậy, tôi vẫn sẽ yêu như trước đây mình từng yêu. Chỉ có điều chưa phải lúc, chưa có người khiến tôi phải hy sinh như vậy. Thời điểm này, tốt nhất đừng có chàng trai nào như thế này xuất hiện, tôi muốn tập trung nhiều hơn vào công việc.

PV: Chị nói gì khi liên tục vướng vào nghi vấn là "người thứ 3" xen vào cuộc hôn nhân của Việt Anh với Hương Trần?

Quỳnh Nga: Qủa thật đến giờ này tôi vẫn không hiểu tại sao sự việc ồn ào đó lại rơi vào mình. Anh Việt Anh chơi trong cùng một hội có tôi, chị Lã Thanh Huyền, Vân Hugo, anh Thái Dũng,... Chúng tôi rất thân thiết, thường xuyên đi ăn uống, đi du lịch cùng nhau, có dịp gì mọi người cũng tụ tập nhau lại để hàn huyên. Có khi nào, trong hội còn mình tôi độc thân nên bị kéo vào vụ ồn ào này. Có thể chị Vân Hugo đang có người yêu, chị Huyền cũng đã có gia đình, trong hội còn mỗi mình bị lôi vào sự việc đó.

Lúc sự việc trở nên thêm rắc rối, tôi và anh Việt Anh không nói chuyện với nhau. Mãi khi anh ấy giải quyết xong chuyện gia đình, nhóm chúng tôi mới ngồi lại nói chuyện với nhau như trước.

PV: Diễn viên Việt Anh có phải là mẫu người lý tưởng của chị hay không?

Quỳnh Nga: Anh Việt Anh là người tốt bụng, hơi rắc rối một chút. Tôi đã là một người thị phi rồi, anh ấy cũng thị phi không kém nên cũng rất nhức đầu. Một người đàn ông tốt nhưng số cũng vất vả, đấy là điều tôi nhận thấy ở anh.

PV: Vậy đâu mới là mẫu người yêu lý tưởng của chị?

Quỳnh Nga: Đó là một người bớt thị phi hơn anh Việt Anh. (Cười)

PV: Phụ nữ dù mạnh mẽ hay yếu đuối cũng nên có một người đàn ông ở bên cạnh để yêu thương, chăm sóc. Vậy chị thì sao, bao giờ chị tính đến chuyện sẽ gạt công việc sang một bên để đi thêm bước nữa?

Quỳnh Nga: Tôi cứ để mọi thứ tự nhiên. Nếu 35 tuổi đổ đi mà tôi chưa tìm được người phù hợp với mình thì có thể tôi sẽ làm mẹ đơn thân. Tôi không ngại chuyện đó và tôi thấy điều này cũng rất bình thường. 3-5 năm nữa là thời gian tôi sẽ tính đến chuyện có con.

PV: Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!