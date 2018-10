Sao Hollywood nô nức hóa trang ấn tượng để đón Halloween 2018

Là một trong những ngôi sao có bộ trang phục ấn tượng nhất Halloween 2018, mỹ nhân nhà Kardashian, Kendall Jenner diện bộ váy hồng xuyên thấu với mái tóc giả màu vàng khi hóa thân thành nhân vật "fembot" (robot nữ) gợi cảm trong loạt phim "Austin Powers". Hai người bạn của Kendall phối hợp với cô bằng cách hóa trang thành nhân vật Foxxy Cleopatra và Austin Powers trong cùng bộ phim "Goldmember". Siêu mẫu Cindy Crawford hóa trang thành nữ ca sĩ Debbie Harry thuộc nhóm nhạc rock Blondie. Chồng cô, Rande Berger, xuất hiện với ngoại hình của nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ David Bowie. Con gái Cindy, Kaia Gerber xinh đẹp khi hóa trang thành nữ ca sĩ nhạc rock Joan Jett với mái tóc và bộ đồ đen cá tính. Em gái Paris Hilton, Nicki Hilton, xuất hiện trong chiếc váy được lấy cảm hứng từ trang phục của chị gái. Bộ váy hai dây màu bạc lấp lánh đến từ thương hiệu La Bourjoisie được Paris Hilton mặc trong tiệc sinh nhật lần thứ 21 (năm 2002). Trong khi đó, Paris Hilton diện bộ cánh lấy cảm hứng từ bộ phim "Alice in Wonderland" với màu xanh và hồng làm chủ đạo Diễn viên hài Olivia Munn lựa chọn nhân vật Peik Lin trong bộ phim "Crazy Rich Asians" là hình mẫu để hóa trang trong mùa Halloween lần này Nam ca sĩ Harry Style biến hóa thành phiên bản trẻ của huyền thoại Elton John. Nữ diễn viên "Divergent" Zoë Kravitz khác lạ khi hóa trang thành ma cà rồng trong bộ đồ ngủ. Nam MC nổi tiếng Ryan Seacrest nổi bật với phong cách của giám đốc sáng tạo của Chanel Karl Lagerfeld Nữ ca sĩ Rita Ora gây ấn tượng với màn hóa trang thành nam rapper Post Malone giống đến ngỡ ngàng. Trong khi Sophie Turner hóa trang thành một chú voi ngộ nghĩnh, thì bạn trai cô, nam ca sĩ Joe Jonas biến thành nhân vật Sansa Stark mà chính Sophie thủ vai trong series phim "Game of Thrones". Cưng chiều con gái hết mực, giọng ca "All of me" hóa thân thành chàng hoàng tử điển trai của cô công chúa bé nhỏ. Người mẫu Ireland Baldwin, chị họ của Hailey Baldwin hóa trang thành nữ sát nhân hàng loạt.

