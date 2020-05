Sao mai Khánh Ly: Đam mê đến tận cùng với thính phòng

Sở hữu chất giọng đẹp, dày và khỏe, Khánh Ly đã thành danh ở dòng nhạc thính phòng cổ điển. Bên cạnh đó, chị cũng là ca sĩ thể hiện rất nồng nàn, truyền cảm những ca khúc dân gian, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ quê hương chị.



Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc như giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2006, giải Ba Sao mai 2011 dòng thính phòng, giải Nhì cuộc thi hát thính phòng - nhạc kịch TP.HCM 2017... Chị đã cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đáng chú ý như album “Miền xa thẳm”, “Mùa lá đi qua”, MV “Mùa đông không lạnh”, “Khúc ru”, “Khúc mùa xuân”...

Ca sĩ Khánh Ly

PV: Có một thực tế là những ca sĩ đam mê, theo đuổi dòng nhạc thính phòng rất ít show diễn. Khánh Ly suy nghĩ gì khi quyết định học chuyên ngành này?



Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: Đúng là ở Việt Nam dòng nhạc này kén người nghe và các show diễn không nhiều. Ca sĩ chọn học dòng nhạc này phải xác định ngay từ đầu rằng họ sẽ vất vả hơn, phải khổ luyện và miệt mài thì mới thành công. Tuy nhiên, tôi vẫn theo học với một niềm đam mê kiên định. Tôi may mắn được sự hậu thuẫn của gia đình nên sẽ theo đuổi đến cùng dòng nhạc này. Tôi đã vinh dự nhận bằng thạc sĩ loại xuất sắc về chuyên ngành này là một minh chứng cho những năm tháng miệt mài, khổ luyện của tôi.



PV: Là một nghệ sĩ, đồng thời là giảng viên khoa thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khánh Ly thấy mình đã đóng góp như thế nào cho dòng nhạc bác học này?



Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: Tôi chưa đóng góp gì nhiều. Công việc hằng ngày của tôi là giảng dạy thanh nhạc. Tôi yêu quý và trân trọng nghề mình chọn. Điều tôi đang cố gắng làm là chăm chút, truyền lửa cho học sinh với mong muốn một ngày không xa các em sẽ gặt hái thành công.

Tôi luôn bảo học trò, điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ chính là đam mê đến tận cùng. Đam mê cùng với sự nỗ lực không ngừng, các em sẽ thành công. Các em đang học dòng nhạc bác học sang trọng nên các em cần tôi rèn nhiều hơn, khổ luyện nhiều hơn mới có kết quả. Hằng ngày đến lớp, tôi truyền ngọn lửa cho các em giống như ngày xưa tôi được các thầy cô ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam dạy dỗ và truyền lửa.



PV: Tôi đã nghe nhiều ca khúc trữ tình dân gian mà chị thể hiện. Chị đã xử lý những ca khúc đó rất khác so với ca sĩ hát dòng nhạc dân gian?



Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: Thật may mắn khi tôi là người con xứ Nghệ. Miền quê Nghệ An yêu dấu đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi bằng những làn điệu dân ca. Nó ngấm sâu vào trong máu thịt của tôi. Ngày bé, tôi thuộc dân ca và hát dân ca, nhưng lớn lên khi được học bài bản về âm nhạc, tôi lại theo đuổi dòng nhạc thính phòng nên khi hát ít nhiều cũng khác so với các ca sĩ chuyên hát về dòng dân gian.



Những ca sĩ hát dòng nhạc dân gian người xứ Nghệ như: Phạm Phương Thảo, Bùi Lê Mận, Tố Nga, Huyền Trang... đều rất tuyệt vời. Tôi thật may mắn khi có những người bạn trong nghề cùng quê như thế. Họ truyền cho tôi cảm hứng khi hát những ca khúc dân gian, đặc biệt là dân gian mang âm hưởng Nghệ Tĩnh.

Bạn tôi, ca sĩ dòng nhạc thính phòng Đinh Trang cũng hát dân gian rất đậm nét và có màu sắc riêng. Tôi hạnh phúc khi thử sức ở dòng nhạc dân gian cũng tạo được dấu ấn. Tình yêu quê hương trong tôi rất nồng nàn nên tôi vẫn mạnh dạn hát những ca khúc dân gian bằng tất cả tình cảm, cảm xúc để tặng cho quê hương, tặng người cha yêu dấu của mình.



PV: Khánh Ly có thể chia sẻ về những dự án âm nhạc sắp tới?



Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly: Dự án sắp ra mắt của tôi là một CD dòng nhạc dân gian. Đây là dự án tôi ấp ủ mấy năm nay. Tôi không ngừng nỗ lực và trau dồi trình độ để làm mới những ca khúc quen thuộc. Dân ca đối với tôi là máu thịt, là cội rễ. Quê hương xứ Nghệ luôn ở trong trái tim tôi. Dẫu xa quê nhưng tôi luôn đau đáu về quê. Do vậy mà những ca khúc mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ cũng là niềm yêu thích của tôi.

CD dòng nhạc dân gian là món quà mà Khánh Ly muốn dành tặng cho quê hương. Khánh Ly cảm thấy rất hạnh phúc vì mình đã có một chút đóng góp cho dòng nhạc truyền thống này.



PV: Cảm ơn ca sĩ Khánh Ly đã chia sẻ. Chúc cho dự án của chị thành công!./.