Sao nhí “Ký sinh trùng” gây sốt khi vào vai Lee Min Ho hồi nhỏ

Mới đây, bên cạnh những tên tuổi đình đám như Lee Min Ho, Kim Go Eun,...Jung Hyun Jun gây sốt khi xuất hiện trong bộ phim "Quân vương bất diệt".

Với tài năng diễn xuất bộc lộ từ nhỏ, Hyun Jun từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Queen for Seven Days", "The Nokdu Flower", "Vagabond", "Romantic Doctor, Teacher Kim 2",...