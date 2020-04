Sao nhí phim “The Flash” đột ngột qua đời ở tuổi 16

Mẹ Logan Williams, xác nhận với The Hollywood Reporter, con trai mình mất ngày 2/4, ở Port Coquitlam (British Columbia) nhưng không nêu nguyên nhân. Vì dịch Covid-19, người thân của nam diễn viên trẻ bao gồm ông bà, cha mẹ và các cô chú không thể tụ họp để chia buồn.

Logan Willliams trong series The Flash. Ảnh: CW.

Logan Williams được biết đến nhiều nhất qua vai diễn siêu nhân lúc nhỏ trong series phim "The Flash". Logan sinh ngày 9/4/2003 tại Vancouver, Canada, và bắt đầu theo đuổi nghiệp diễn xuất từ lúc mới 10 tuổi bằng vai diễn trong "The Color of Rain" (2014). Sau đó, cậu lọt vào mắt xanh của nhiều dự án truyền hình. Ngoài vai diễn trong "The Flash", Logan còn góp mặt trong các bộ phim "When Calls the Heart", "Supernatural", "The Whispers".

Trước sự ra đii đột ngột của nam diễn viên trẻ, nhiều người tỏ ra vô cùng bàng hoàng. Grant Gustin, diễn viên đóng Flash lúc lớn chia sẻ tâm trạng trên trang cá nhân: "Tôi mới nghe tin dữ Logan Williams đã đột ngột qua đời. Đây là hình ảnh chúng tôi lúc quay "The Flash" tập đầu tiên năm 2014. Tôi rất ấn tượng với tài năng và sự chuyên nghiệp của Logan. Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia đình Logan. Họ chắc chắn đang trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn"./.