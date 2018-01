Sao Việt đón năm mới 2018 với nhiều trải nghiệm thú vị

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khoe ảnh bên con trai Sunbeo. "Cuối năm bên nhữngngười thân yêu và khán giả không còn gì hạnh phúc hơn. Xin chúc cả nhà một năm mới Thịnh Vượng và thật nhiều sức khoẻ", giọng ca "Cả một trời thương nhớ" chia sẻ. Ảnh: FBNV Ca sĩ Mỹ Tâm gửi lời chào tạm biệt năm 2017 và chúc mừng năm mới 2018 với dòng capion vô cùng đáng yêu: "Chuyện buồn! Người hãy quên em đi". Ảnh: FBNV Ca sĩ Bích Phương khoe ảnh vui vẻ bên bạn bè với lời chúc năm mới: "Chúc một năm mới hạnh phúc tới tất cả mọi người nha". Ảnh: FBNV Đức Phúc tổng kết lại năm 2017: "với thật nhiều những kỉ niệm và sự kiện đáng nhớ mà Phúc sẽ không bao giờ quên được, 2017 sẽ mãi là một năm đặc biệt. Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khoẻ, bình an đặc biệt là luôn luôn vui vẻ, chỉ cần tinh thần lạc quan vui vẻ thì mọi việc sẽ suôn sẻ cái gì chúng ta cũng sẽ làm được hết và hãy cùng thương nhau nhé". Tóc Tiên chia sẻ rằng đây là một kỷ niệm khó quên đối với mình khi bị thương ngay sau khi diễn tại đêm giao thừa trong sự kiện "Đếm ngược" tại Hà Nội. Hiện tại vết thương của cô đã được băng bó cẩn thận và cô cũng không quên gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Ảnh: FBNV Cô nàng "hoa râm bụt" Hoà Minzy chia sẻ rằng sẽ cố gắng nhiều hơn trong năm 2018 bởi "Cứ hát hay, vận may sẽ đến". Ảnh: FBNV Siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ đăng hình ảnh tay trong tay với một "người đàn ông bí mật" với dòng tâm sự: "Trong vui có buồn, trong buồn có vui. Cuộc sống vốn dĩ thế hà cớ gì đắn đo quá nhiều. Hãy đón nhận và thưởng thức nó một cách an nhiên nhất! Chào năm mới,ngày mới...". Ảnh: FBNV Ca sĩ Sơn Tùng MT-P gửi lời chúc mừng năm mới kèm theo lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã bên cạnh mình trong suốt thời gian qua. Ảnh: Instagram Ca sĩ Hương Tràm chia sẻ bức ảnh ngày đầu năm mới tại một khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng. "Sáng thức dậy ở một nơi rất xa, “nghỉ ngơi” rồi nghĩ ngợi cho những gì sắp tới. Một chút dát vàng, một bình yên đẳng cấp và đáng hưởng thụ...", giọng ca "Em gái mưa" chia sẻ. Ảnh: FBNV Hoa hậu Phạm Hương đón năm mới ở Mỹ. Cô khoe bức ảnh trong một khách sạn sang trọng và tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi. Ảnh: FBNV/.

Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà khoe ảnh bên con trai Sunbeo. "Cuối năm bên nhữngngười thân yêu và khán giả không còn gì hạnh phúc hơn. Xin chúc cả nhà một năm mới Thịnh Vượng và thật nhiều sức khoẻ", giọng ca "Cả một trời thương nhớ" chia sẻ. Ảnh: FBNV Ca sĩ Mỹ Tâm gửi lời chào tạm biệt năm 2017 và chúc mừng năm mới 2018 với dòng capion vô cùng đáng yêu: "Chuyện buồn! Người hãy quên em đi". Ảnh: FBNV Ca sĩ Bích Phương khoe ảnh vui vẻ bên bạn bè với lời chúc năm mới: "Chúc một năm mới hạnh phúc tới tất cả mọi người nha". Ảnh: FBNV Đức Phúc tổng kết lại năm 2017: "với thật nhiều những kỉ niệm và sự kiện đáng nhớ mà Phúc sẽ không bao giờ quên được, 2017 sẽ mãi là một năm đặc biệt. Chúc mọi người năm mới thật nhiều sức khoẻ, bình an đặc biệt là luôn luôn vui vẻ, chỉ cần tinh thần lạc quan vui vẻ thì mọi việc sẽ suôn sẻ cái gì chúng ta cũng sẽ làm được hết và hãy cùng thương nhau nhé". Tóc Tiên chia sẻ rằng đây là một kỷ niệm khó quên đối với mình khi bị thương ngay sau khi diễn tại đêm giao thừa trong sự kiện "Đếm ngược" tại Hà Nội. Hiện tại vết thương của cô đã được băng bó cẩn thận và cô cũng không quên gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người. Ảnh: FBNV Cô nàng "hoa râm bụt" Hoà Minzy chia sẻ rằng sẽ cố gắng nhiều hơn trong năm 2018 bởi "Cứ hát hay, vận may sẽ đến". Ảnh: FBNV Siêu mẫu Thanh Hằng bất ngờ đăng hình ảnh tay trong tay với một "người đàn ông bí mật" với dòng tâm sự: "Trong vui có buồn, trong buồn có vui. Cuộc sống vốn dĩ thế hà cớ gì đắn đo quá nhiều. Hãy đón nhận và thưởng thức nó một cách an nhiên nhất! Chào năm mới,ngày mới...". Ảnh: FBNV Ca sĩ Sơn Tùng MT-P gửi lời chúc mừng năm mới kèm theo lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã bên cạnh mình trong suốt thời gian qua. Ảnh: Instagram Ca sĩ Hương Tràm chia sẻ bức ảnh ngày đầu năm mới tại một khách sạn sang trọng ở Đà Nẵng. "Sáng thức dậy ở một nơi rất xa, “nghỉ ngơi” rồi nghĩ ngợi cho những gì sắp tới. Một chút dát vàng, một bình yên đẳng cấp và đáng hưởng thụ...", giọng ca "Em gái mưa" chia sẻ. Ảnh: FBNV Hoa hậu Phạm Hương đón năm mới ở Mỹ. Cô khoe bức ảnh trong một khách sạn sang trọng và tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi. Ảnh: FBNV/.