Sau giải thưởng Siêu mẫu châu Á, Lê Thu An sắc sảo ngày trở lại

Sau khi giành chiến thắng với giải thưởng The Best Expressive Model Award (Siêu mẫu châu Á trình diễn xuất sắc nhất) tại Siêu mẫu siêu châu Á - Asian International Super Model Contest 2017, siêu mẫu Lê Thu An có màn trở lại đầy lợi hại trong hình ảnh mới. Cô mang đến hình ảnh của một cô người mẫu cá tính, đậm chất thời trang và cũng không kém phần quyến rũ. Cuộc thi quốc tế Siêu mẫu siêu châu Á là cột mốc đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp người mẫu của Thu An. Sau cuộc thi cũng là thời gian cuối năm, lịch trình công việc của Thu An cũng bận rộn hơn rất nhiều. Siêu mẫu Lê Thu An chia sẻ những cảm xúc của mình sau giải thưởng danh giá tại cuộc thi: “Điều Thu An cảm thấy rất vui đó là sự quan tâm của khán giả, họ luôn dõi theo và ủng hộ Thu An từng ngày. Không chỉ những khán giả ở thành phố lớn, mà cả ở các nơi An có show diễn, họ đã nhận ra và ủng hộ Thu An rất nhiều. Đó là điều vô cùng hạnh phúc". Ngay sau khi trở về từ Trung Quốc, Thu An đã thực hiện bộ ảnh mới với những bộ trang phục trong bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Nguyễn Trường Duy. Thu An mang đến nhiều bất ngờ dành cho khán giả trong lần trở lại đầy ấn tượng với những hình ảnh cuốn hút mê hoặc. Nói về bộ ảnh mới này, Thu An cho biết thêm: “Vì cuộc thi là Asian International Supermodel nên Thu An mong muốn bộ hình sẽ hợp với tiêu chí siêu mẫu nhiều hơn. Bộ ảnh mang sắc lạnh, cá tính và thời trang với những mẫu thiết kế hơi phá cách nhưng hiện đại. Thu An mong rằng mọi người sẽ đón nhận hình ảnh mới, hoàn toàn khác với Thu An nhẹ nhàng bay bổng và nữ tính trước đây”./.

