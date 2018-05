Sau khi hóa “báo đen”, Lý Nhã Kỳ biến thành “Người đàn bà oải hương“

Trong ngày thứ ba có mặt tại Cannes, Lý Nhã Kỳ đã diện trang phục của NTK Đỗ Long. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp bất tận của những cánh đồng hoa oải hương, NTK Đỗ Long đã tạo nên bộ trang phục mang hơi thở cổ điển sang trọng của Pháp. Bề mặt của bộ váy được thiết kế độc đáo, hai chiều chất liệu vải nhung mang đến hiệu ứng đặc biệt kết hợp với những đường rả dọc tạo cảm giác thanh thoát cho người mặc. Tông màu tím đặc trưng giúp Lý Nhã Kỳ trở thành “Người đàn bà oải hương” toả sắc trên thảm đỏ, sau khi hóa thân thành nàng "báo đen" trong ngày thứ 2 xuất hiện tại Cannes. Thiết kế hai dây cộng thêm phần tà xẻ cao của bộ váy tôn vinh vẻ đẹp gợi cảm. Kiểu tóc uốn cổ điển tạo thêm phần quyền lực. Năm nay, Lý Nhã Kỳ diện những bộ đầm dạ hội chủ yếu là các thiết kế của các nhà tạo mốt danh tiếng tại Việt Nam trên thảm đỏ Cannes. Việc này cũng góp phần mang những thương hiệu thời trang Việt vươn xa đến bạn bè quốc tế. Trong ngày thứ ba có mặt tại Cannes, Lý Nhã Kỳ đã giao lưu và thưởng thức bộ phim Pháp do Christophe Honoré đạo diễn nhan đề "Plaire, Aimer Et couvrir vite". Bộ phim Angel Face do Lý Nhã Kỳ đồng đầu tư và hợp tác sản xuất sẽ được công chiếu tại Cannes vào tối 12/5.

