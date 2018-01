Sau ồn ào chia tay Trường Giang, Nhã Phương thân mật bên Cường Seven

Công chiếu vào dịp lễ Giáng Sinh, phim điện ảnh "Lôi Báo" của đạo diễn Victor Vũ hướng đến một thông điệp đẹp đẽ của gia đình và sự đoàn tụ. Rằng trước khi trở thành anh hùng của cả thế giới, bạn hãy là một anh hùng xứng đáng của gia đình mình trước đã. Trong phim, Tâm/Lôi Báo (Cường Seven) sau khi để bản thân và vợ con trải qua những nguy hiểm, anh mới nhận ra "nhà" chính là nơi mình phải quay về. Cảnh cuối của phim, khi Tâm trở về với Linh (Nhã Phương), tìm lại hạnh phúc nhỏ nhoi và được vợ ủng hộ lý tưởng khiến nhiều khán giả không cầm được thổn thức. Sau tất cả những biến cố, những sự kinh sợ, những pha hành động nghẹt thở, "Lôi Báo" trở nên dịu dàng và ấm áp ở đoạn kết. Vì thế, Nhã Phương và Cường Seven quyết định cùng nhau gửi đến quý khán giả bộ ảnh gia đình hạnh phúc sau những biến cố khủng khiếp. Hai vợ chồng cùng cậu con trai kháu khỉnh Bù (Simba Apù) đã có những phút giây sinh hoạt thoải mái bên nhau. Bé Bù cũng thích vẽ y như cha vậy, nhìn cảnh cả Linh và Tâm cùng dạy Bù vẽ tranh chắc chắn khán giả sẽ không khỏi cảm thấy mãn nguyện dùm họ, khi mà khung cảnh này lý ra nên xuất hiện từ lâu rồi. Thế nhưng vì không quan tâm đến gia đình mà Tâm đẩy tất cả mọi người ra xa. Thật may mắn khi sau tất thảy những khó khăn, suýt chút hại chết người vợ đảm đam, Tâm cũng đã tìm lại gia đình. Nhã Phương và Cường Seven phối hợp cực ăn ý trong tất cả những set hình. Cả hai không ngại ngùng ôm nhau, thể hiện những cử chỉ tình cảm để mang đến cảm giác ngọt ngào như khi đóng phim. Đối với Phương hay Cường, một trong những điều tiếc nuối của cả hai sau khi thực hiện xong "Lôi Báo" chính là phải chia tay bạn diễn, người đã là "bạn đời" của mình trên phim. Sau bao sóng gió, gia đình nhỏ của siêu anh hùng "Lôi Báo" đã êm ấm bên nhau

