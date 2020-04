Sehun (EXO), Lee Seung Gi xuất hiện trong “Quân vương bất diệt“?

Mới đây, tập 2 bộ phim truyền hình được mong đợi nhất 2020 "Quân vương bất diệt" (The King: Eternal Monarch) đã chính thức lên sóng vào tối 18/4. Bộ phim ghi nhận rating tăng nhẹ với mức rating 8,4% và 11,6% ở toàn quốc và ở khu vực đô thị Seoul cho tập 2 phát sóng tối ngày 18/4. Ở phân đoạn cao trào của phim đã chạm mốc là 14.7%.

"Quân vương bất diệt" đã lên sóng tập 2 vào tối 18/4.

Tập 2 vẫn mang tính chất giới thiệu bối cảnh và nhân vật nhưng phim đã có những khoảnh khắc cao trào đáng nhớ xoay quanh mối quan hệ của hai nhân vật chính. Bên cạnh những phân đoạn lãng mạn, tập 2 không thiếu những tình huống hài hước.

Phim gây bất ngờ khi có sự xuất hiện của anh chàng Sehun (EXO), Lee Seung Gi trong vai cameo bất đắc dĩ.

Khán giả phấn khích khi tinh ý phát hiện anh chàng Sehun (EXO), Lee Seung Gi và MC quốc dân Yoo Jae Suk làm cameo bất đắc dĩ trong phim của Lee Min Ho.

Cụ thể, trong phân đoạn phiên bản "song trùng" của cận vệ Jo Yeong là Eun Seob, hậu bối của Tae Eul (Kim Go Eun) đang xem chương trình truyền hình trên kênh Netflix. Người hâm mộ nhận ra đó là "Busted! I Know Who You Are" mùa 2 với sự tham dự của "MC quốc dân" Yoo Jae Suk, tiếp đó là hai nam thần Lee Seung Gi và Sehun (EXO). Phân cảnh này nằm trong tập 7 của chương trình truyền hình đình đám này.

MC quốc dân Yoo Jae Suk cũng góp mặt trong phim với tình huống hài hước.

Chính sự trùng hợp bất ngờ nhanh chóng khiến cộng đồng mạng "phát cuồng". Nhiều người đùa rằng, Yoo Jae Suk, Lee Seung Gi và Sehun đã có màn hoá thân vào vai diễn cameo đầy hài hước.

"Quân vương bất diệt" là tác phẩm truyền hình đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Sau 2 tập lên sóng, phim nhận được nhiều ý kiến phản hồi trái chiều về nội dung với diễn xuất của Lee Min Ho. Tuy nhiên người hâm mộ có thể tin tưởng rằng, với bối cảnh kì ảo, xa hoa được đầu tư công phu, nội dung mới lạ, khai thác thế giới song song khi con người tồn tại với phiên bản khác của chính mình ở thế giới còn lại. Bên cạnh đó, với sức nóng của dàn sao Hàn đình đám, "Quân vương bất diệt" có đầy đủ yếu tố để trở thành một trong những bộ phim truyền hình "làm mưa làm gió" thời gian tới./.