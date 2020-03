Selena Gomez bán áo thun, quyên góp tiền chống Covid-19

Theo nguồn tin mới nhất, Selena Gomez quyết định sẽ quyên góp một phần lợi nhuận từ việc bán áo thun trong chiến dịch quảng bá ca khúc "Dance Again" vừa phát hành được vài ngày để chung tay chống Covid-19. Cụ thể, nữ ca sĩ 27 tuổi cho biết, một phần số tiền thu được sẽ được gửi tới quỹ cứu trợ MusiCares Covid-19.



Được biết, các mẫu áo thun trong chiến dịch quảng bá lần này của Selena Gomez gồm có 3 gam màu vàng, đỏ và trắng. Trên mỗi chiếc áo có in hình và tên của Selena Gomez cùng câu hát "Feel so good to dance again".

Selena Gomez

Selena Gomez chia sẻ, thông qua những chiếc áo nhiều màu sắc cũng như ý nghĩa của bài hát, cô muốn khích lệ tinh thần mọi người, cùng nhau vượt qua quãng thời gian khó khăn hiện tại.



Selena Gomez vừa cho ra mắt MV Dance Again vào ngày 26/3, theo giờ địa phương. Trong sản phẩm âm nhạc lần này, nữ ca sĩ sinh năm 1992 chỉ diện một chiếc đầm lụa bó sát gợi cảm và nhảy lắc lư theo điệu nhạc từ đầu đến cuối.



MV Dance Again kể về chuyện tình của cô và Justin Bieber. Nữ ca sĩ hát về tâm hồn tự do, sự vui tươi trở lại sau khi chia tay giọng ca "Baby" vào năm 2018.

Bên cạnh đó, Selena Gomez còn thể hiện sự độc đáo trong MV của mình khi quyết định đổi kiểu tóc. Cô trông trưởng thành, quyến rũ hơn với kiểu tóc xoăn uốn lọn to và sử dụng màu son tông nude nhẹ nhàng nhưng không kém phần quý phái, kiêu sa và đầy ấn tượng./.