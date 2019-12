Selena Gomez diện suit hồng ngọt ngào ra phố sau ồn ào bị chê béo

Selena Gomez kết hợp màu sắc với bộ suit dáng oversized tông hồng ngọt ngào đi kèm áo thun in slogan sắc trắng nhã nhặn cân bằng tổng thể.

Dễ dàng nhận thấy, Selena Gomez biết chú trọng đến gu thời trang hơn so với trước đây.

