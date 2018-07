Selena Gomez gượng cười với đôi mắt sưng húp sau khi Justin đính hôn

Những ngày qua, tin tức Justin Bieber đính hôn với Hailey Baldwin cũng kéo theo sự chú ý dành cho Selena Gomez - bạn gái cũ của anh. Vẫn mỉm cười rạng ngời trước những câu hỏi về tình cũ nhưng cô nàng kìm nén nỗi đau. Selena xuất hiện trên đường phố New York với vẻ ngoài thất thần cùng đôi mắt sưng vì khóc. Theo nguồn tin của Hollywood life thì nữ ca sĩ cảm thấy rất đau khổ và suy sụp bởi cô vẫn còn nặng tình với Justin. Tuy vậy giọng ca "Back to you" cố gắng che giấu đôi mắt sưng sau cặp kính to sụ che kín nửa khuôn mặt. Selena diện trang phục thoải mái với áo phông màu đen với thông điệp đầy ẩn ý với dòng chữ "Only The Strong Survive" - "Chỉ người mạnh mẽ mới sống sót" cùng quần nỉ, giày sneaker. Nữ ca sĩ đã không tránh khỏi chuyện bị hỏi về tin Justin đính hôn. Một tay săn ảnh tò mò: "Em có bình luận gì về tin Justin đính hôn không? Có gửi lời chúc mừng cho cậu ấy không?". Nhưng Selena đã không đáp lại, hoàn toàn phớt lờ. Cô tỏ ra vui vẻ, nhanh chóng tiến vào xe cùng bạn bè để tránh ánh mắt của đám đông. Xuất hiện cùng Selena có chàng trai lạ mặt được cho là đang tìm hiểu, hẹn hò với cô nàng. Danh tính chàng trai lạ mặt hộ tống Selena mọi lúc mọi nơi là Caleb Stevens, em trai của Raquelle Stevens, một trong những người bạn thân thiết của Selena. Caleb thường xuyên xuất hiện trong các buổi đi chơi, tiệc tùng của chị gái Raquelle cùng Selena Gomez và các cô bạn khác. Mẹ Selena chưa từng ủng hộ mối quan hệ giữa cô và Justin. Vì thế bà vô cùng lo lắng cho con gái bị tổn thương. Bà còn chia sẻ đoạn video Selena hồi nhỏ để động viên cô. 86100ed4b72e04d3e54ccc82eaa32ee5/5b4a0eda/2018_07_11/ZoXrexDR7h4/Selena_Gomez_smiles_after_Justin_Bieber_proposes_to_Hailey_Baldiwn__Daily_Mail_1.mp4

Mẹ Selena chưa từng ủng hộ mối quan hệ giữa cô và Justin. Vì thế bà vô cùng lo lắng cho con gái bị tổn thương. Bà còn chia sẻ đoạn video Selena hồi nhỏ để động viên cô.