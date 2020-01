Selena Gomez khoe hình xăm kỷ niệm về ca ghép thận trong album “Rare“

Trong album "Rare" vừa phát hành ngày 10/1 vừa qua, Selena Gomez bất ngờ khoe hình xăm mới trên cánh tay nhằm đánh dấu khoảnh khắc đáng nhớ của cô về ca ghép thận được thực hiện hồi năm 2017. Theo đó, "tình cũ" Justin Bieber cho biết, "Hình xăm như một lời nhắc nhở tôi về khoảng thời gian khó khăn mà bản thân đã từng trải qua. Đó là lời cảm ơn, là động lực để tôi yêu bản thân nhiều hơn, phấn đấu, phát triển hơn nữa trong cuộc sống và cả sự nghiệp".

Selena Gomez khoe hình xăm mới trên cánh tay, lưu lại khoảnh khắc về ca ghép thận hồi năm 2017.

"Rare" là album đầu tiên của Selena Gomez kể từ "Revival" hồi năm 2015 đến nay. Trước đó, cô giới thiệu đĩa đơn "Lose You To Love Me", bản ballad gợi nhớ tới mối tình với Justin Bieber. Ca khúc giúp cô lần đầu đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Do phải thực hiện ca phẫu thuật ghép thận, Selena Gomez đã "ở ẩn" suốt mùa hè 2017, bỏ lỡ nhiều sự kiện nghệ thuật. Trong khi đó, người hiến thận cho giọng ca "Love you like a love song" là nữ diễn viên Francia Raisa, bạn thân của Selena.

Selena Gomez từng chia sẻ, "Tôi thấy mình cần phải ghép thận vì bệnh lupus ban đỏ. Đây là điều tôi cần làm cho sức khỏe của mình". Theo Selena Gomez, chứng lupus khiến cơ thể cô lúc nào cũng mệt mỏi, cơ thể phát ban ở mặt, cổ tay và bàn tay. Kéo theo đó là những cơn đau và đổ mồ hôi.

Selena Gomez may mắn vì được bạn thân - nữ diễn viên Francia Raisa hiến thận.

Đồng thời, nữ ca sĩ khả ái cũng không quên gửi lời cám ơn chân thành đến nữ diễn viên Francia Raisa vì đã hy sinh, chấp nhận hiến thận cho mình. "Không có từ ngữ nào có thể mô tả sự biết ơn của tôi với Francia Raisa. Cô ấy đã tặng cho tôi món quà vô giá. Tôi thấy mình như được chúc phúc. Yêu bạn rất nhiều", Selena Gomez viết.

Trong cuộc phỏng vấn cách đây vài ngày, Selena Gomez cũng thừa nhận hiện cô không hẹn hò ai suốt hai năm qua và hài lòng với điều đó. Những năm qua, cô cho biết học được nhiều điều về bảo vệ sức khỏe tinh thần, cảm xúc của bản thân. "Tôi nhận ra bản thân có vấn đề tâm lý nên đã tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôi tìm được loại thuốc điều trị thích hợp và cuộc sống hoàn toàn thay đổi", nữ ca sĩ nói./.