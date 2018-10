Siêu mẫu 9X Gigi Hadid “đọ dáng” gợi cảm cùng mỹ nhân Kendall Jenner

Gigi Hadid, Kendall Jenner và Ashley Graham xuất hiện nổi bật trên đường phố khi đang trên đường đến tham dự một sự kiện thời trang do tạp chí Vogue tổ chức ở New York vào ngày 11/10 vừa qua. Gigi Hadid trở thành "tâm điểm" của sự chú ý khi diện set đồ denim cá tính, khoe khéo đôi chân thon dài, gợi cảm. Siêu mẫu phối đồ cùng giày cao gót màu bạc của thương hiệu Christian Louboutin với một chiếc túi xách nhỏ phù hợp, ấn tượng. Phụ kiện trang sức bạc tỷ càng giúp Gigi Hadid tôn lên vẻ sang chảnh. Vẻ đẹp rạng ngời, kiêu sa của người đẹp Gigi Hadid. Trong khi đó, Kendall Jenner lại thanh lịch với áo sơ mi và quần ống suông quý phái. Bà Kris Jenner - mẹ của Kendall Jenner diện jumpsuit vest sành điệu, tự tin sải bước trên phố. Trong khi đó, "siêu mẫu béo" lại khoe vẻ đẫy đà với chiếc đầm nhiều màu rực rỡ, nổi bật trên phố New York. Trước đó, Gigi Hadid thu hút mọi ánh nhìn khi diện trang phục xuyên thấu, gợi cảm, xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Bella Hadid. Người đẹp không quên cầm theo món quà đặc biệt dành tặng cho cô em gái của mình. Ngoại hình cuốn hút, nóng bỏng của Gigi Hadid.

Gigi Hadid, Kendall Jenner và Ashley Graham xuất hiện nổi bật trên đường phố khi đang trên đường đến tham dự một sự kiện thời trang do tạp chí Vogue tổ chức ở New York vào ngày 11/10 vừa qua. Gigi Hadid trở thành "tâm điểm" của sự chú ý khi diện set đồ denim cá tính, khoe khéo đôi chân thon dài, gợi cảm. Siêu mẫu phối đồ cùng giày cao gót màu bạc của thương hiệu Christian Louboutin với một chiếc túi xách nhỏ phù hợp, ấn tượng. Phụ kiện trang sức bạc tỷ càng giúp Gigi Hadid tôn lên vẻ sang chảnh. Vẻ đẹp rạng ngời, kiêu sa của người đẹp Gigi Hadid. Trong khi đó, Kendall Jenner lại thanh lịch với áo sơ mi và quần ống suông quý phái. Bà Kris Jenner - mẹ của Kendall Jenner diện jumpsuit vest sành điệu, tự tin sải bước trên phố. Trong khi đó, "siêu mẫu béo" lại khoe vẻ đẫy đà với chiếc đầm nhiều màu rực rỡ, nổi bật trên phố New York. Trước đó, Gigi Hadid thu hút mọi ánh nhìn khi diện trang phục xuyên thấu, gợi cảm, xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Bella Hadid. Người đẹp không quên cầm theo món quà đặc biệt dành tặng cho cô em gái của mình. Ngoại hình cuốn hút, nóng bỏng của Gigi Hadid.