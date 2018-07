Siêu mẫu Gisele Bündchen diện bikini nóng bỏng trên bờ biển

Cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady và siêu mẫu Gisele Bündchen được nhiều người bình chọn là đôi vợ chồng trong mơ. Cặp đôi đang tận hưởng kì nghỉ dưỡng ngọt ngào tại Costa Rica. Kết hôn được 9 năm nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ tình cảm như vợ chồng son. Dù với lịch trình bận rộn nhưng cặp vợ chồng nổi tiếng này vẫn luôn dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ bé của mình. Gisele là người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình đồng thời ủng hộ sự nghiệp của chồng. Dù đã ở tuổi 37 và đã là bà mẹ 2 con nhưng chân dài Brazil vẫn được coi là chân dài có vóc dáng hoàn hảo nhất làng mẫu với tỷ lệ khung xương hoàn hảo cùng cơ bắp săn chắc. Cô nàng diện bikini màu đen đơn giản nhưng vẫn tôn lên vòng ba quyến rũ. Sở hữu vẻ đẹp lai giữa 2 dòng máu Brazil – Đức cùng chiều cao nổi bật, Gisele Bündchen đã trở thành người kế nhiệm hoàn hảo của Cindy Crawford trở thành người đem “sự quyến rũ trở lại với thế giới thời trang”. Với chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp cùng những bí quyết luyện tập đã giúp siêu mẫu quyền lực nhất thế giới luôn giữ được vóc dáng trẻ trung, gợi cảm. Năm 2000, Gisele trở thành siêu mẫu đầu tiên gây kinh ngạc toàn thế giới khi chính thức “khoác” lên mình đôi cánh thiên thần cùng bản hợp đồng đắt giá 25 triệu USD với nhãn hàng nội y Victoria’s Secret. Sự xuất hiện của Bündchen đã thổi một làn gió mới vào thế giới thời trang, chấm dứt thời kỳ hoàng kim của những người mẫu siêu gầy. Tạp chí thời trang danh tiếng Vogue đã gọi Gisele Bündchen là “Người mẫu của thiên niên kỷ”. Cô còn được tạp chí New York Time ưu ái xếp vào danh sách những điều cuốn hút nhất tại thành phố nổi tiếng thế giới này. Trong 123 điều vì sao bạn nên đến New York, thì điều thứ 45 là Gisele Bündchen. Không chỉ có thu nhập khổng lồ từ công việc người mẫu, Gisele Bündchen còn được biết đến với tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Cô thành công trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và chứng khoán. Tạp chí điện tử Vogue Ý đã dành nhiều lời khen có cánh khi nói về sức ảnh hưởng “thần kỳ” của Gisele: “Chỉ cần cô ấy chạm tay tới đâu, là mọi thứ đều sẽ trở thành vàng ròng cả. Các thương hiệu đầu tư vào cô ấy, họ đều gặt hái được thành công không ngờ”. Bóng hồng nóng bỏng này luôn dẫn đầu danh sách "Những siêu mẫu thu nhập cao nhất thế giới" do tạp chí Forbes bình chọn những năm vừa qua.

Cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady và siêu mẫu Gisele Bündchen được nhiều người bình chọn là đôi vợ chồng trong mơ. Cặp đôi đang tận hưởng kì nghỉ dưỡng ngọt ngào tại Costa Rica. Kết hôn được 9 năm nhưng cặp đôi vẫn thường xuyên dành cho nhau những cử chỉ tình cảm như vợ chồng son.

Dù với lịch trình bận rộn nhưng cặp vợ chồng nổi tiếng này vẫn luôn dành thời gian chăm sóc tổ ấm nhỏ bé của mình. Gisele là người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình đồng thời ủng hộ sự nghiệp của chồng. Dù đã ở tuổi 37 và đã là bà mẹ 2 con nhưng chân dài Brazil vẫn được coi là chân dài có vóc dáng hoàn hảo nhất làng mẫu với tỷ lệ khung xương hoàn hảo cùng cơ bắp săn chắc. Cô nàng diện bikini màu đen đơn giản nhưng vẫn tôn lên vòng ba quyến rũ. Sở hữu vẻ đẹp lai giữa 2 dòng máu Brazil – Đức cùng chiều cao nổi bật, Gisele Bündchen đã trở thành người kế nhiệm hoàn hảo của Cindy Crawford trở thành người đem “sự quyến rũ trở lại với thế giới thời trang”. Với chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp cùng những bí quyết luyện tập đã giúp siêu mẫu quyền lực nhất thế giới luôn giữ được vóc dáng trẻ trung, gợi cảm. Năm 2000, Gisele trở thành siêu mẫu đầu tiên gây kinh ngạc toàn thế giới khi chính thức “khoác” lên mình đôi cánh thiên thần cùng bản hợp đồng đắt giá 25 triệu USD với nhãn hàng nội y Victoria’s Secret.

Sự xuất hiện của Bündchen đã thổi một làn gió mới vào thế giới thời trang, chấm dứt thời kỳ hoàng kim của những người mẫu siêu gầy. Tạp chí thời trang danh tiếng Vogue đã gọi Gisele Bündchen là “Người mẫu của thiên niên kỷ”.

Cô còn được tạp chí New York Time ưu ái xếp vào danh sách những điều cuốn hút nhất tại thành phố nổi tiếng thế giới này. Trong 123 điều vì sao bạn nên đến New York, thì điều thứ 45 là Gisele Bündchen.

Không chỉ có thu nhập khổng lồ từ công việc người mẫu, Gisele Bündchen còn được biết đến với tài năng trong lĩnh vực kinh doanh. Cô thành công trong lĩnh vực đầu tư bất động sản và chứng khoán.

Tạp chí điện tử Vogue Ý đã dành nhiều lời khen có cánh khi nói về sức ảnh hưởng “thần kỳ” của Gisele: “Chỉ cần cô ấy chạm tay tới đâu, là mọi thứ đều sẽ trở thành vàng ròng cả. Các thương hiệu đầu tư vào cô ấy, họ đều gặt hái được thành công không ngờ”. Bóng hồng nóng bỏng này luôn dẫn đầu danh sách "Những siêu mẫu thu nhập cao nhất thế giới" do tạp chí Forbes bình chọn những năm vừa qua.