Siêu mẫu Heidi Klum và người tình kém 17 tuổi ôm hôn nồng nàn

Sau khi công khai hẹn hò với nhạc công 28 tuổi của nhóm Tokio Hotel - Tom Kaulitz, Heldi Klum đang trải qua những ngày tháng vô cùng hạnh phúc. Mới đây, cặp đôi đã đi nghỉ ở hòn đảo xinh đẹp Ponza ở Italy. Siêu mẫu Đức năm nay đã 44 tuổi, tuy nhiên cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và săn chắc. Cựu siêu mẫu diện bộ bikini sọc vàng, hồng và trắng, trong khi bạn trai 28 tuổi "chất chơi" với khuyên tai, vòng tay. Cả hai không ngừng hôn nhau và có những cử chỉ thân thiết. Một lần, Heldi Klum từng trả lời phỏng vấn :"Có lẽ mũi tôi sẽ dài như Pinocchio nếu tôi nói rằng tuổi tác không phải là vấn đề tôi quan tâm. Nhìn những bức ảnh ngày tôi 24 tuổi, tất nhiên là rất khác so với người đàn bà 44 tuổi có 4 con. Nhưng tôi hài lòng với tôi của hiện tại và mỗi khi nhìn vào gương". Klum chia sẻ thêm: "Tôi không nuối tiếc quá khứ hay níu kéo tuổi trẻ". Heidi và Tom được bắt gặp lần đầu tiên xuất hiện cùng nhau ở Pasadena, California, khi cô đang quay America's Got Talent. Khoảng cách chênh lệch 17 tuổi chưa bao giờ là vấn đề với cặp đôi, và thậm chí siêu mẫu Đức còn chưa bao giờ nghĩ về việc đó. Một lần trả lời Instyle, Heldi cho biết những người xung quanh lo ngại chuyện tuổi tác giữa cô và Tom còn hơn cả chính bản thân cô. Trước đây, Heidi có tình trường phức tạp. Cô kết hôn lần đầu vào năm 1997 và ly hôn sau 5 năm. Sau cuộc hôn nhân với ca sĩ Seal, cô hẹn hò với vệ sĩ riêng Martin Kristen, sau đó là thương gia kém 13 tuổi - Vito Schnabel. Heldi Klum cũng từng trả lời trong chương trình truyền hình Entertainment Tonight in 2015 rằng cô sẽ không bao giờ kết hôn./.

