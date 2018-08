Siêu mẫu Kate Upton khoe đường cong nóng bỏng trong bộ sưu tập nội y

"Mỹ nhân quyến rũ nhất năm 2018", Kate Upton phô diễn vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc trong bộ sưu tập nội y mới nhất của hãng thời trang Yamamay. Kate Upton được ví như đại sứ của vẻ đẹp Mỹ phóng khoáng và bốc lửa với gương mặt duyên dáng, chân mày đậm, tóc vàng uốn lọn bồng bềnh, nốt ruồi bên khóe môi đầy khiêu khích. Sở hữu chiều cao 1,78 m và số đo ba vòng bốc lửa 84-63-92, Kate được coi là một hiện tượng lạ của làng thời trang bởi thân hình có phần tròn trịa hơn chuẩn mực siêu mẫu nội y. Cô từng liên tục bị yêu cầu giảm cân, phải thu gọn những đường cong nhưng chính vẻ đẹp nóng bỏng, thân hình đầy đặn đã trở thành thương hiệu riêng của Kate. Chân dài 26 tuổi đã được vinh danh ba lần trên trang bìa tạp chí Sports Illustrated. Bất chấp những tranh cãi về vóc dáng, cô vẫn được các tạp chí hàng đầu săn đón như Vogue, Vanity Fair, W, Elle... Tổng biên tập Vogue Anh Alexandra Shulman đã hết lời khen ngợi Kate: " Kate khiến chúng ta nhận ra một người mẫu không ngực phẳng, không gầy gò vẫn có thể thành công rực rỡ. Sự thật là cô ấy đã tôn vinh thân hình tự nhiên của mình thay vì thay đổi nó, và sự thật là cô ấy đã rất tập trung để khiến công việc trở nên thú vị" Tạp chí thời trang nổi tiếng Vogue của Mỹ cũng gọi Upton là "cô gái trong mơ", "siêu mẫu nóng bỏng nhất trên trái đất". Bên cạnh đó, Kate Upton cũng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Cô tham gia diễn xuất trong các phim như "Tower Heist" ,"The Three Stooges", "The Other Woman",... Tháng 11 năm ngoái, "Biểu tượng gợi cảm Mỹ" cùng cầu thủ bóng chày nổi tiếng Justin Verlander đã tổ chức đám cưới đẹp như mơ tại một khu nghỉ dưỡng ở Italy. Cặp đôi gặp nhau khi đóng chung một video quảng cáo. Hai người hẹn hò bí mật trước khi chia sẻ thông tin với người hâm mộ năm 2013. Năm 2016, tại thảm đỏ Met Gala, người mẫu xinh đẹp lần đầu tiết lộ nhẫn đính hôn. Vợ chồng siêu mẫu đang háo hức đón thành viên mới. Chồng cô, Justin Verlander dành những lời yêu thương ngọt ngào dành cho vợ: "Em sẽ là một người mẹ tuyệt vời nhất. Anh rất háo hức để bắt đầu hành trình mới này bên em". Dù đang mang thai nhưng mỹ nhân 26 tuổi vẫn khẳng định gu thời trang sành điệu với những bộ cánh khoe được đường cong hấp dẫn. Kate ghi điểm tuyệt đối bởi vẻ đẹp rạng rỡ và hạnh phúc của người phụ nữ lần đầu sắp được làm mẹ.

