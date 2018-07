Siêu mẫu Minh Tú khỏe khoắn với set đồ thể thao giữa dàn trai đẹp

Những ngày gần đây, siêu mẫu châu Á - mentor Minh Tú luôn là cái tên được truyền thông quan tâm tới với thông tin cô đang trở lại với sân chơi Người mẫu Châu Á – Asia’s Next Top Model với vai trò mới. Cụ thể về nhiệm vụ - vai trò trong cuộc thi này chưa được Minh Tú tiết lộ nhưng rõ ràng ngoài Minh Tú, chưa một model Việt Nam nào làm được điều tương tự. Bên cạnh đó, Minh Tú cũng sẽ xuất hiện trong vai trò veddeette show diễn bộ sưu tập mới mang tên Citigym Collab Nguyễn Tiến Truyển”. Đây là bộ sưu tập đồ thể thao của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển – Quán quân cuộc thi Project Runway –trong đêm chủ đề “Men’s Night” đêm 26/7. Đêm diễn Men’s Night sẽ diễn ra tại Citigym số 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Chia sẻ về lí do nhận lời show diễn của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển, Minh Tú cho biết: “Như đã từng chia sẻ rất nhiều lần, Minh Tú là một người yêu thích các hoạt động thể thao cũng như theo đuổi hình ảnh người mẫu năng động thể thao nên ngay khi nhận được lời mời của Nguyễn Tiến Truyển thì Minh Tú đã nhân lời ngay. Khi thử đồ, khoác lên mình những mẫu mới nhất của “Citigym Collab Nguyễn Tiến Truyển”, Tú thấy rất thích thú và quen thuộc. Thích thú là bởi sự tiện dụng và mẫu mã đẹp cũng như chất liệu tốt dễ mặc. Quen thuộc là bởi đây là dòng sản phẩm thể thao tiện dụng mà Minh Tú đã dùng bao năm nay mỗi lần đi tập. Tú chắc chắn rằng khi ra mắt, bộ sưu tập “Citigym Collab Nguyễn Tiến Truyển” sẽ “công phá” thị trường và lựa chọn của những người trẻ đam mê thể thao”. Về phần nhà thiết kế trẻ Nguyễn Tiến Truyển – Quán quân cuộc thi Project Runway 2015 – thì anh cho biết: “Khi bắt tay vào thiết kế bộ sưu tập, Truyển cảm thấy khá khó khăn bởi sự quen thuộc của dòng sản phẩm này với số đông nhưng nhiệm vụ đặt ra cho bản thân là phải làm so cho vừa tiện dụng, vừa thoải mái nhưng cũng rất fashion và style”. Về lí do chọn Minh Tú làm gương mặt mở màn cho show diễn, Nguyễn Tiến Truyển hào hứng: “Minh Tú hội tụ đầy đủ tố chất mà bộ sưu tập cần. Năng động – Tươi trẻ - Khoẻ khắn và tràn đầy sức sống. Nhìn Tú mặc đồ thể thao không có cảm giác Tú đang cố gắng tham gia một show diễn thời trang mà cảm giác như Minh Tú đang tham gia một buổi tập gym tại Citigym vậy! Thực sự rất cuốn hút và mê hoặc”. Được biết, bộ sưu tập lần này được thiết kế phong cách hơi táo bạo, khỏe khoắn nhưng vẫn không quá cổ điển. Mặc dù là bộ sưu tập dành cho nam nhưng Nguyễn Tiến Truyển vẫn nhấn nhá một vài mẫu thiết kế đồ nữ cho phong phú. Tone màu chủ đạo, nhà thiết kế sử dụng trong bộ sưu tập lần này sẽ là đỏ - đen trắng và thêm điểm nhấn là màu bạc. Họa tiết trên trang phục sẽ được thực hiện và phát triển dựa trên logo CitiGym , thể hiện bằng kĩ thuật in ấn decal plastic co dãn và kĩ thuật thêu nổi logo lên phụ kiện. Chất liệu được Nguyễn Tiến Truyển tin dùng là thun lạnh co dãn 4 chiều chuyên dụng cho dòng đồ thể thao, thun cotton dày, vải dù thể thao và lưới.

