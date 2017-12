Siêu mẫu Ngọc Quyên mang áo dài Việt sang bán tại Mỹ trong dịp Tết

Dịp về nước lần này, Ngọc Quyên đã dành 1 tuần ở Đà Nẵng để học may áo dài và thêu, vẽ áo dài để làm nghề tay trái khi trở lại Mỹ. Cô cho biết, cơ duyên “may - vẽ” này từ chuyến từ thiện miền Trung vừa qua. Cô đã có cơ hội được làm quen và học hỏi từ nhà thiết kế Phương Nguyễn Silk. Sau đó, Ngọc Quyên quyết định kết hợp cùng NTK này mang áo dài sang Mỹ kinh doanh dịp tết, đặc biệt là áo dài trẻ em. Bà mẹ một con đã dành một tuần để học cách may, thêu áo dài cùng những người thợ lành nghề. Cô được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong cách cắt may một chiếc áo dài hoàn chỉnh. Cùng nhà thiết kế và một số nghệ nhân khuyết tật, Ngọc Quyên đã thực hiện một bộ sưu tập áo dài để bán ở Mỹ trong dịp Tết. Toàn bộ sản phẩm được vẽ và thêu thủ công trên lụa tơ tằm. Đây cũng là cách tạo công ăn việc làm cho những người kém may mắn làm ra những sản phẩm thủ công. Họ đa phần là những người khiếm khuyết về thính giác... nhưng họ lại có thể làm ra những sản phẩm đẹp khéo léo và tỷ mỹ. Nữ diễn viên tiết lộ: "mỗi chiếc áo dài bán được ở Mỹ sẽ được trích ra 5 USD để gửi về từ thiện cho những trẻ em nghèo dân tộc ở miền núi trong dịp từ thiện vừa qua". Một số hình ảnh trong BST áo dài lần này của Ngọc Quyên: 7449be8c2a06650e558733b5fbdb04e5/5a460a6d/2017_12_27/trcTNqWZC9eAHKGedWEBJA/bts_NGOC_QUYEN_final.mp4

