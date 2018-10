Siêu xe Ferrari 15 tỷ đồng của Tuấn Hưng vỡ nát phần đầu sau tai nạn

VOV.VN - Do trời mưa, chiếc xe Ferrari của Tuấn Hưng bị mất lái và đâm vào lan can sắt khiến phần đầu vỡ nát. Rất may không có người bị thương.