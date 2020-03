Song Joong Ki được mời đóng vai nhạc sĩ trong thời gian tự cách ly tại nhà

Theo một nguồn tin chiều ngày 27/03, Song Joong Ki hiện đang xem xét để xuất hiện trong dự án phim điện ảnh mới mang tựa đề "Season of You and Me". Tác phẩm này được làm dựa trên câu chuyện có thật của ca sĩ kiêm nhạc sĩ quá cố Yoo Jae Ha. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, lịch trình quay phim hiện vẫn chưa có kế hoạch chính xác.

Song Joong Ki

Trước thông tin này, đại diện của Song Joong Ki cho biết, "Đúng là Song Joong Ki đã nhận được lời đề nghị xuất hiện trong dự án ‘Season of You and Me’. Hiện tại, nam diễn viên đang xem xét kỹ lưỡng lời đề nghị này”.

Song Joong Ki đang tự cách ly ở nhà sau khi trở về Hàn Quốc vào ngày 24/03. Trước đó, nam diễn viên cùng đoàn phim "Bogotá" quay phim tại Colombia từ giữa tháng 1 và dự kiến hoàn tất công việc vào tháng 5. Vì dịch bệnh lây lan, chính phủ quốc gia Nam Mỹ cấm các hoạt động tụ tập đông người, đoàn phim quyết định dừng quay, tìm chuyến bay gần nhất cho cả đoàn về nước.

Cách đây không lâu, tờ Soprts Chosun đưa tin, Song Joong Ki đã mua một căn biệt thự cao cấp vào tháng 12/2019 tại Honolulu, Hawaii. Căn biệt thự này trị giá 2,88 triệu USD (khoảng 68 tỷ đồng).

Được biết, căn hộ nằm gần công viên Ala Moana Beach, cạnh bãi biển Waikiki - nơi tập trung những căn hộ và biệt thự cao cấp, đắt tiền nhất trong khu vực. Từ biệt thự của mình, Song Joong Ki có thể nhìn thẳng ra biển. Biệt thự có độ bảo mật và riêng tư cao, rất phù hợp để Song Joong Ki sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng sau những ngày làm việc bận rộn./.