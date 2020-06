Song Joong Ki hẹn hò nữ luật sư sau khi ly hôn Song Hye Kyo?

Mới đây, tin đồn nam diễn viên Song Joong Ki đang hẹn hò với một nữ luật sư sau khi ly hôn "ngọc nữ" Song Hye Kyo bất ngờ rầm rộ. Thông tin này bắt nguồn từ đoạn tin nhắn được lan truyền trong giới tư pháp về thông tin cá nhân của một nữ luật sư bất ngờ bị rò rỉ qua điện thoại. Nữ luật sư này được cho là bạn gái hiện tại của Song Joong Ki.

Công ty quản lý của Song Joong Ki lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò của nam diễn viên.

Sau khi thông tin này được lan rộng trên mạng xã hội, công ty quản lý của nam diễn viên là History D&C ngay lập tức lên tiếng phủ nhận độc quyền qua tờ Osen. Đại diện công ty cho rằng đây là tin đồn vô căn cứ và ám chỉ nam diễn viên không có thời gian yêu đương sau khi chia tay Song Hye Kyo: "Chuyện tình cảm của Song Joong Ki là không chính xác. Đó là tin đồn vô căn cứ bị lan truyền khắp nơi. Hiện tại, Song Joong Ki đang vô cùng bận rộn thực hiện các lịch trình, và mới đây anh ấy đã phải rút khỏi một dự án phim cũng vì lý do này".

Trước đó, nam diễn viên đã phải rút khỏi dự án phim điện ảnh "Season of You and Me" vì lịch trình bị thay đổi do đại dịch Covid-19. Sắp tới, ngôi sao bộ phim "Hậu duệ mặt trời" sẽ tái xuất màn ảnh rộng với bom tấn viễn tưởng "Space Sweepers" vào mùa hè này. Anh cũng đang quay dở bộ phim "Bótoga" nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đã phải tạm dừng quay để đảm bảo sức khoẻ cho đoàn làm phim./.