Tài tử Brad Pitt hẹn hò nữ phóng viên xinh đẹp người Australia?

Theo một nguồn tin mới đây, Brad Pitt đang bí mật hẹn hò với Renee Bargh – nữ phóng viên của kênh Extra. Được biết, cô gái 33 tuổi này đã có cuộc phỏng vấn hết sức thú vị với chồng cũ Angelina Jolie tại lễ trao giải SAG vào dịp đầu năm vừa qua.

Brad Pitt và nữ phóng viên Renee Bargh

Trong cuộc trò chuyện kéo dài 3 phút đó, Brad Pitt đã nháy mắt vào camera khi Renee Bargh nói giữa hai người có một mối liên kết kỳ lạ. Trên Instagram, nữ nhà báo xinh đẹp cũng chia sẻ khoảnh khắc chứng minh sự thân mật với Brad Pitt.



“Rennee Bargh là mẫu người mà Brad Pitt thích, cô ấy thông minh, xinh đẹp, hài hước và mạnh mẽ. Brad Pitt còn cho rằng Renee là một phụ nữ tài năng" - theo nguồn tin trên.



Trước đó, nữ phóng viên người Australia cũng đã phỏng vấn Brad Pitt tại lễ trao giải phim Ad Astra, Once Upon a Time in Hollywood vào năm ngoái. Nguồn tin cho hay Brad Pitt luôn niềm nở và thoải mái khi gặp Renee Bargh bởi hai người rất hợp tính nhau.



Cách đây không lâu, Brad Pitt cũng từng bị đồn hẹn hò nữ diễn viên Alia Shawkat khi cả hai đi chơi cùng nhau. Cụ thể, cả hai đã đến mua bánh mì kẹp thịt tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở Los Angeles, Mỹ, sau khi cùng nhau tham dự một buổi hòa nhạc. Người hâm mộ đã nhanh chóng phát hiện và chụp lại ảnh từ phía sau.



Thế nhưng, theo một nguồn tin, “Hai người chỉ đơn giản là những người bạn thân thiết đều có chung tình yêu với nghệ thuật mà thôi”./.