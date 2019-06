Tài tử Chris Pratt bí mật kết hôn với con gái “Kẻ hủy diệt“

Theo một nguồn tin trên People, Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger đã tổ chức tiệc cưới thân mật, kín đáo tại California vào ngày 8/6 (theo giờ địa phương) với sự tham gia của người nhà và một số bạn bè thân thiết.

"Không gian tiệc rất đẹp, có nhiều hoa và cây xanh. Cách sắp đặt đám cưới cũng rất lãng mạn. Cả gia đình chụp ảnh chung, trong đó có Arnold Schwarzenegger và Maria Shriver (bố mẹ cô dâu). Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của Katherine, cô ấy cứ cười rạng rỡ suốt thôi" - trang này viết.

Chris Pratt và Katherine Schwarzenegger đã tổ chức tiệc cưới thân mật, kín đáo tại California vào ngày 8/6.

Xuất hiện tại tiệc cưới, cựu thống đốc bang California kiêm ngôi sao phim Kẻ hủy diệt Arnold Schwarzenegger bày tỏ sự hài lòng với con rể. Ông tự nhận là người hâm mộ Chris Pratt và khen anh là sự một nửa đặc biệt của con gái mình.

Chris Pratt hẹn hò với Katherine Schwarzenegger từ hồi tháng 6 năm ngoái. Chris Pratt trở nên nổi tiếng khi tham gia diễn xuất trong hai phần Guardians of the Galaxy, Jurassic World, Avengers: Infinity War... Nam tài tử từng cưới và ly hôn nữ diễn viên Anna Faris. Đến tháng 11/2018, vụ ly hôn mới chính thức hoàn tất.

Katherine Schwarzenegger là một nhà văn, blogger nổi tiếng, là con gái của diễn viên Arnold Schwarzenegger và nhà báo Maria Shriver (bác của bà Maria là cựu Tổng thống John F. Kennedy). Katherine thừa hưởng nhan sắc và tài năng văn chương của mẹ.

Cô từng viết nhiều cuốn sách về trải nghiệm sống của bản thân và giúp người đọc định hướng cuộc đời. Một trong số đó là I Just Graduated... Now What?, Rock What You Got... Ngoài ra Katherine còn là phóng viên của kênh truyền hình Entertainment Tonight, từng phỏng vấn Michelle Obama, phu nhân cựu Tổng thống Barack Obama.

Hôm 14/1, Chris Pratt đăng hình cầu hôn Katherine Schwarzenegger đầy lãng mạn trên trang Instagram cá nhân./.