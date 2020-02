Tài tử Ha Jung Woo bị điều tra vì sử dụng chất gây nghiện trái phép

Mới đây, Văn phòng công tố quận Trung tâm Seoul cho biết Ha Jung Woo đã sử dụng tên em trai ruột là Cha Hyun Woo để tiêm propofol nhiều lần tại một thẩm mỹ viện ở Gangnam, Seoul nhờ sự giới thiệu của Chae Seung Seok - cựu giám đốc của Tập đoàn Aekyung.

Trước đó, theo bài báo độc quyền từ Channel A vào sáng ngày 16/2, một diễn viên điện ảnh nổi tiếng đã mua một lượng propofol đáng kể dưới tên người em trai của mình. Cư dân mạng xứ Kim Chi phỏng đoán rằng ngôi sao được nhắc đến là nam diễn viên điện ảnh Ha Jung Woo. Anh có một người em trai là diễn viên Cha Hyun Woo, hiện tại không còn tham gia hoạt động giải trí.

Propofol là loại thuốc an thần có tác dụng nhanh giúp thư giãn, chỉ được dùng trong quá trình phẫu thuật với liều lượng thích hợp và bị phân loại là ma tuý tại Hàn Quốc. Trong quá khứ đã có nhiều ngôi sao phải vào tù vì chất cấm này. Đây cũng là nguyên nhân gây ra cái chết của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson.

Hiện cảnh sát đang điều tra nam diễn viên, tài phiệt Chae Seung Seok, phó chủ tịch Lee Jae Yong của Tập đoàn Samsung, giám đốc B của một công ty quản lý người nổi tiếng và một nhà thiết kế thời trang lừng danh với nghi vấn sử dụng tên người khác để tiếp nhận trị liệu. Thẩm mỹ viện nói trên hiện đã đóng cửa. Người đứng đầu và nhân viên ở đây đã bị bắt giữ.

Ha Jung Woo được biết đến là một trong những nam tài tử hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc. Anh chinh phục khán giả không phải bằng vẻ bề ngoài mà từ cái “chất” riêng trong từng vai diễn đã giúp tên tuổi Ha Jung Woo có chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Ha Jung Woo được biết đến với nhiều bom tấn màn ảnh rộng như : "Hồ sơ Berlin", "Ám sát", "Người hầu gái", gần đây nhất là "Thử Thách Thần Chết" và "1987: When The Days Comes", "Thảm hoạ núi Baekdu",.../.