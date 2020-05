Tăng Thanh Hà và chồng đại gia mặc áo đôi, tranh thủ hẹn hò dịp cuối tuần

Mới đây, Tăng Thanh Hà bất ngờ khoe ảnh "hẹn hò" cùng ông xã doanh nhân - Louis Nguyễn nhân dịp cuối tuần. Đây là kiểu chụp ảnh quen thuộc của vợ chồng "ngọc nữ" màn ảnh Việt. Dễ dàng nhận thấy, khuôn mặt bà mẹ hai con có phần tròn trịa hơn trước sau khi cô tiết lộ đã tăng 5 kg, khiến người hâm mộ thích thú.

Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn

Trong ảnh, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn mặc áo đôi, sánh đôi tình cảm. Nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" chia sẻ: "Out with my hubby" (Ra ngoài cùng chồng của tôi). Sau hơn 10 năm gắn kết và có với nhau 2 nhóc tỳ đáng yêu, Hà Tăng - Louis Nguyễn luôn thể hiện tình cảm mặn nồng như lúc mới yêu.



Hà Tăng và Louis Nguyễn công khai tình cảm năm 2009 và đến ngày 4/11/2012, cả hai trao nhau lời thề ước tại thánh đường ở Manila (Philippines) - quê hương của chú rể. Doanh nhân 37 tuổi được tiết lộ là chu đáo, luôn biết cách quan tâm vợ. Anh chăm chỉ thể hiện tình cảm với Hà Tăng trên mạng xã hội.

Kể từ khi "chung một nhà", cả hai thường xuyên đi du lịch để hâm nóng tình cảm. Louis Nguyễn còn gọi vợ là "my beautiful date" (người bạn hẹn hò xinh đẹp của tôi). Trước thềm những ngày lễ lớn như Valentine, 8/3, anh luôn bày tỏ sự nôn nóng muốn được tận hưởng khoảng không gian lãng mạn bên bà xã.



Sau khi lên xe hoa, "ngọc nữ" màn ảnh một thời hạn chế tham gia hoạt động showbiz để dành thời gian chăm lo cho tổ ấm nhỏ của mình. Khi chuyển hướng kinh doanh, cô được chồng ủng hộ hết mình. Louis Nguyễn dù bận rộn nhưng vẫn luôn kề cạnh Tăng Thanh Hà trong ngày khai trương các cửa hàng. Dù hiếm khi mới xuất hiện ở các sự kiện nhưng Tăng cả hai vẫn luôn thu hút sự quan tâm của công chúng. /.