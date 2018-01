“Táo Quân” Chí Trung lặn lội đường sá xa xôi đi trao quà từ thiện

Chí Trung đang bận rộn chuẩn bị cho lần tham gia Táo Quân cuối cùng của mình. Mới đây, anh đã có chuyến đi đến Thanh Hóa để đón Nguyễn Công Thành, người may mắn trúng giải thưởng 1,5 tỷ đồng của chương trình “Khai pháo đón lộc” để về nhà đoàn tụ dịp Tết. Với hình ảnh giản dị, gần gũi, nghệ sĩ Chí Trung ra tận sân bay Thanh Hóa và kiên nhẫn chờ đợi Thành bước xuống máy bay. Nghệ sĩ hài gạo cội ân cần hỏi thăm chàng thanh niên bé nhỏ xa quê nhiều năm trở về ăn Tết. Thành là người gốc ở Thanh Hóa, nhưng hoàn cảnh gia đình gặp nhiều khó khăn, các thành viên phải sống chật vật trong căn nhà cấp 4 quanh năm đối chọi với bão lũ triền miên. Sau đó, Thành cùng mẹ và em gái quyết định rời quê hương, lên Gia Lai phụ việc. Đối với Thành, cuộc sống mưu sinh tuy vất vả nhưng không buồn bằng việc ba mẹ con phải sống xa bố nhiều năm qua. Tết này, ước mơ của Thành đã thành hiện thực khi thần may mắn điểm mặt gọi tên trong sự ngỡ ngàng của hai mẹ con. Chia sẻ với nam nghệ sĩ, gia đình Thành cho biết, họ sẽ sử dụng một phần số tiền 1,5 tỷ đồng trúng giải để sửa chữa lại ngôi nhà ở Thanh Hóa đã bị hư hại nặng trong đợt bão vừa qua rồi bỏ một phần vào sổ tiết kiệm để có vốn làm ăn sau này, tiếp tục lo cho em út đi học đến nơi đến chốn. Nghệ sĩ Chí Trung không khỏi xúc động vì được tận mắt chứng kiến cuộc sống của một gia đình giờ đây sẽ sang một trang mới. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc vì đã có thể chia sẻ những niềm vui, may mắn đến với người khác. Món lộc xuân ý nghĩa này đã mang đến nhiều cơ hội cho nhiều gia đình, giúp họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhờ có chương trình trao những căn nhà mới này mà cuộc sống của gia đình Thành vơi đi phần nào khó khăn. Năm 2017 là một năm khá thành công với nghệ sĩ Chí Trung trên nhiều lĩnh vực từ hài kịch đến điện ảnh. Bên cạnh công việc Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, Chí Trung là một trong những nghệ sĩ tích cực trong hoạt động thiện nguyện./.

