Taylor Swift nổi bật trên thảm đỏ lễ trao giải âm nhạc Mỹ

Taylor Swift tỏa sáng trên thảm đỏ Lễ trao giải AMA 2018 (Giải thưởng âm nhạc Mỹ) vào ngày 9/10 vừa qua tại Nhà hát Microsoft ở Los Angeles. Nữ ca sĩ trở thành "tâm điểm" của giới truyền thông với chiếc đầm Balmain và bốt cùng tông lấp lánh. Lớp trang điểm đậm với điểm nhấn ấn tượng vào đôi mắt "mê hoặc" càng làm tôn lên vẻ quyến rũ cho người đẹp. "Công chúa nhạc đồng quê" đảm nhận vai trò mở màn với ca khúc Did Something Bad. Ngoài ra, Taylor Swift còn góp mặt trong 4 hạng mục đề cử. Trong đó, giải thưởng được mong đợi nhất là Artist of the Year – Nghệ sĩ của năm. Hình ảnh xinh đẹp và thần thái cuốn hút của nữ ca sĩ nhận được nhiều sự quan tâm. Ở hạng mục Nghệ sĩ của năm, nữ ca sĩ phải "cạnh tranh" cùng Drake, Imagine Dragons, Post Malone và Ed Sheeran. Vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa của Taylor Swift trên thảm đỏ.

