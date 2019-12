Taylor Swift phô dáng đẹp với jumpsuit sành điệu ở sân khấu

Taylor Swift (sinh năm 1989) là ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ. Cô bắt đầu sự nghiệp với các ca khúc nhạc đồng quê, lãng mạn như You belong to me, Love story, Mine... và dần dần quyết định chuyển hướng đến phong cách mạnh mẽ, cá tính hơn với loạt hit như I Knew You Were Trouble, Lover, You need to calm down.../.