Taylor Swift trổ tài nướng bánh chúc mừng sinh nhật Selena Gomez

Tình bạn trong showbiz với nhiều cạnh tranh và điều tiếng vốn là một điều hết sức xa xỉ nhưng tình bạn lâu bền 13 năm giữa Taylor Swift và Selena Gomez luôn khiến fan ngưỡng mộ. Dù bận rộn với tour diễn "Reputation", nhưng nữ ca sĩ Taylor Swift vẫn không quên sinh nhật thứ 26 của cô bạn thân Selena Gomez. Trên Instagram Story, nữ ca sĩ khiến các fan thích thú khi chia sẻ hình ảnh về chiếc bánh sinh nhật màu hồng dành tặng cho Selena. Cô nàng ghi kèm theo: "Liệu tôi sẽ để khoảng cách địa lý ngăn cản mình khỏi việc mừng sinh nhật người bạn thân nhất? Tôi có thể làm thế nhưng tại sao tôi lại có ý muốn đó chứ?". Chiếc bánh còn được trang trí thêm với dòng chữ chữ "Gomez or go home". Tình bạn đẹp của Taylor và Selena đến một cách tự nhiên vào năm 2008 khi cả hai đều hẹn hò với anh em nhà Jonas - Taylor cặp với Joe, còn Selena là một đôi với Nick Jonas. Đôi bạn thân luôn ở bên nhau trong những giai đoạn thăng trầm của sự nghiệp cũng như tình yêu bất chấp thời gian, khoảng cách. Cặp đôi thân thiết như chị em thật sự của nhau. Dù với lịch trình bận rộn nhưng cả hai vẫn dành nhiều thời gian để gặp gỡ nhau. Đặc biệt, khi Selena đang phải chật vật chống chọi với căn bệnh Lupus quái ác, Taylor thường xuyên nhắn tin động viên bạn thân sớm khỏi bệnh để trở lại với cuộc sống bình thường. Thậm chí, theo US Weekly, Taylor Swift còn đề nghị đưa Selena đến ở tại biệt thự của mình, đồng thời dùng máy bay cá nhân đưa bạn thân đi lại trong quá trình chữa trị. Taylor cũng thường xuyên giúp đỡ giọng ca "Good For You" rất nhiệt tình trong quá trình sản xuất album mới. Cô chia sẻ cho Selena một số chiêu để viết nhạc, khuyến khích cô viết dựa trên trải nghiệm của bản thân và người hâm mộ. Taylor còn mời cô bạn thân cùng biểu diễn ca khúc "Hands to Myself" là ca khúc yêu thích của Taylor tại tour diễn "Reputation". Trên Instagram của mình, Taylor chia sẻ: "Gửi tới người mà tôi có thể gọi điện đến vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, người đã luôn ở đó cho dù chuyện gì có xảy ra... cậu thực sự quá tuyệt vời trong buổi tối hôm nay và mọi người đều phát cuồng khi trông thấy cậu. Mình yêu cậu và 60.000 người tại The Rose Bowl cũng yêu cậu". Không chỉ mang đến một màn trình diễn đầy ăn ý, Selena còn dành nhiều lời ngọt ngào cho cô bạn thân trên sân khấu:"Chị ấy đã là bạn thân của tôi suốt 12 năm, gần tròn 13 năm luôn rồi. Lý do chị ấy là một trong những người bạn thân nhất của tôi là vì con người này không bao giờ phán xét bất cứ quyết định nào của tôi. Em không biết mình sẽ được mạnh mẽ thế này không nếu không có chị và gia đình chị, vì chị đã thay đổi cuộc đời em". Tuy nhiên hai cô gái trẻ cũng có lúc tranh cãi kịch liệt vì nhiều bất đồng, khác biệt trong chuyện tình cảm. Taylor được cho là phản đối việc Selena hết lần này đến lần khác tha thứ cho bạn trai cũ Justin Bieber nhưng cô nàng cũng luôn kịp thời động viên bạn mỗi khi khó khăn. Dù trải qua nhiều tin đồn rạn nứt nhưng tình bạn giữa Taylor Swift và Selena Gomez vẫn luôn bền vững theo thời gian. Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone vào năm 2014, Taylor thổ lộ cả hai đã gạt qua mọi bất đồng, dù vừa cãi nhau nhưng lại có thể rúc rích chuyện trò, cười đùa vui vẻ khi gọi điện vào buổi tối.

