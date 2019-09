Thái Thùy Linh: “Đàn ông không còn là mối quan tâm của tôi”

Xây dựng “cặp nghệ sĩ mẹ - con” đầu tiên ở Việt Nam

PV: Khoảng chừng 2 tháng trở lại đây, chị rất tích cực ra mắt các sản phẩm âm nhạc mà có sự tham gia của con gái Thái An như "Đi để trở về", "Hợp đồng mẫu tử", "Và tôi cũng yêu em", "Vì tôi còn sống",... Lý do gì khiến chị quyết định thực hiện những MV mang đậm tính "gia đình" như vậy?

Thái Thùy Linh: Thái An - con gái lớn của tôi năm nay tròn 10 tuổi, cháu cũng có những vấn đề về tư duy hơi sớm nên lúc nào cũng suy nghĩ như một cô bé đã dậy thì. Cơ thể chưa dậy thì nhưng suy nghĩ lại rất người lớn. Lúc nào con gái tôi cũng nghĩ mẹ bận rộn, không đủ thời gian dành cho mình, rồi nhiều thứ con bị so sánh với em trai Thái Minh. Lúc bé, con gái tôi rất yêu em, quý em nhưng khi lớn lại luôn nghĩ mẹ dành nhiều thời gian cho em trai hơn, rồi mình thiệt thòi hơn. Chính vì vậy mà tâm lý của con gái tôi cũng có nhiều thay đổi, cháu dậy thì sớm hơn so với các bạn nhỏ cùng trang lứa khác.

Thái Thùy Linh và con gái Thái An. (Ảnh: NSCC)

Thái An chính là lý do lớn nhất để tôi thay đổi mục tiêu và con đường đi của mình. Quả thực tôi đã nghĩ, nếu cứ theo đuổi con đường của riêng mình và đợi thành công thì lúc đó con gái đã lớn rồi và tôi không thể quay lại thời gian như giờ được nữa. Tôi cho rằng, con cần mình nhất là khi chúng nó còn nhỏ, thành ra tôi đã quyết định thực hiện những sản phẩm âm nhạc mang tính gia đình, chậm lại một chút để đi cùng nhau.

PV: Chị thấy mình "được" gì sau quyết định thay đổi hướng âm nhạc thêm lần nữa như thế này?

Thái Thùy Linh: Khi thực hiện các sản phẩm âm nhạc có cả sự tham gia của Thái An, điều đầu tiên là tôi và con gái có nhiều thời gian bên nhau hơn. Hai mẹ con có thể ở bên nhau để cùng nghe nhạc, cùng tập hát, cùng đi thu âm,... Sau này nếu có thể đi biểu diễn, thời gian chúng tôi dành cho nhau cũng tăng lên đáng kể. Nếu như trước đây, toàn bộ công việc mình đều làm độc lập thì trong thời gian đó, con tôi sẽ tự chơi, tự học, tự xoay sở cuộc sống. Còn bây giờ, khi tham gia cùng với mẹ, thời gian hai mẹ con dành cho nhau nhiều hơn hẳn.

PV: Bên cạnh việc được gần con hơn, hiểu con hơn, mục tiêu hướng đến của chị là gì sau các sản phẩm âm nhạc “mẹ - con” thế này?

Thái Thùy Linh: Nhìn dưới góc độ chủ quan và trên thị trường, ở Việt Nam không có nhiều cặp nghệ sĩ như mẹ con tôi. Khi tung ra các sản phẩm gia đình, người ta sẽ nhắc đến Phương Thảo – Ngọc Lễ ngày xưa nhưng hơi khác một chút vì Phương Thảo – Ngọc Lễ bản thân là một cặp nghệ sỹ biểu diễn song ca và sau đó thỉnh thoàng đưa thêm các con lên sân khấu. Nhưng với những tố chất như Thái An thì tôi nghĩ, chúng tôi có thể trở thành một cặp nghệ sĩ mẹ - con và biểu diễn chuyên nghiệp sau này.

“Sự trọn vẹn, hoàn hảo không có trong từ điển của tôi”

PV: Là tuýp người “dữ dội” không chỉ trên sân khấu mà ngay cả ngoài đời, nhưng người ta thường nói, những người phụ nữ mạnh mẽ như thế thường khó có được sự hạnh phúc trong chính gia đình nhỏ của mình. Chị nghĩ sao về điều này?

Thái Thùy Linh: Những thăng trầm trong cuộc sống, tôi đã trải qua và luôn nghĩ rằng tất cả đều giống như lửa thử vàng mà thôi. Con người cũng vậy, ai sinh ra mà không muốn được sung sướng và nhàn hạ, nhưng hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Các cụ có câu “ngu si hưởng thái bình”, ở đây không phải chê những người thích hưởng thái bình thì đều "ngu", đó chỉ là số rất ít, vấn đề là nghĩ ít đi, kỳ vọng ít đi, đòi hỏi ít đi.

Ca sĩ Thái Thùy Linh

Tôi nghĩ, rất hiếm người tự dưng được may mắn và hạnh phúc mà cái chính họ biết cách làm thế nào để được sống hạnh phúc. Nhìn thấy nhiều người có gia đình đuề huề, vợ đẹp con xinh, ông bố thành đạt... nhưng chắc gì người ta đã hạnh phúc. Vậy vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta làm thế nào để có hạnh phúc, điều đó đều xuất phát từ trong tư tưởng của mỗi người. Cùng 1 sự việc, biến cố xảy ra, có người nhìn đó là bi kịch, có người đứng dậy một cách nhẹ nhàng, càng bước càng vững hơn. Đó là sự khác biệt và tôi không hề có cái nhìn bi quan với cuộc sống.

PV: Vậy chị có đang hạnh phúc trọn vẹn không, thưa chị?

Thái Thùy Linh: Tôi chưa bao giờ có từ "trọn vẹn" trong từ điển. Ngay cả những khi hạnh phúc nhất, tôi cũng cảm thấy chả thiết gì, chỉ nghĩ rằng mưa tới đâu mát mặt tới đấy. Đây không phải thái độ sống bất cần, không biết đến tương lai, tôi là người hiểu mình phải sống cho hiện tại vì không ai biết được ngày mai như thế nào nên hãy cố gắng vui với cái mình đang có.

Tôi nghĩ, nhiều khi may mắn không mỉm cười với mình nhưng xung quanh cũng có nhiều người khác thậm chí còn không may mắn bằng mình, thế nên cần bình tĩnh mà sống và mình có thêm câu "bình tĩnh sống, bình tĩnh vui". Vì vậy, hiện tại tôi cảm thấy mình đang rất vui và hài lòng với những gì mình có, còn sự trọn vẹn hay hoàn hảo đều là những thứ không có trong từ điển của mình.

PV: … Còn sự tiếc nuối thì sao, thưa chị?

Thái Thùy Linh: Tôi cũng không tiếc nuối gì, bởi tôi hiểu rằng, cái gì đến nó sẽ phải đến. Nghĩa là mọi việc xảy ra đều có sự sắp xếp nào đó, cho nên tiếc nuối cũng không giải quyết được vấn đề gì nên mình cứ vui khỏe mà sống. Tôi là người sống trong hiện tại và tương lai, không phải là người sống trong dằn vặt quá khứ.

PV: Trước đây, chị thường hay đăng tải những hình ảnh gia đình hạnh phúc rồi những đoạn trạng thái hết sức tình cảm viết cho chồng. Đã lâu lắm rồi, người ta không thấy chị nhắc đến người đàn ông của đời mình nữa mà thay vào đó đ là những hình ảnh chia sẻ lại từ quá khứ?

Thái Thùy Linh: Đơn giản bởi bây giờ đó không phải là mối quan tâm lớn của tôi nữa. Tôi là người có nhiều chuyện quan tâm, nhiều việc phải làm. Khi nhiều việc, chúng ta phải sắp xếp vấn đề nào cần được quan tâm và ưu tiên hơn.

Ví dụ âm nhạc đang là mối quan tâm nhất của tôi thì trên trang cá nhân, tôi chỉ nói về âm nhạc. Có những quãng thời gian tôi dành cho quá trình thiện nguyện thì câu chuyện của tôi luôn xoay quanh việc làm thiện nguyện nên đàn ông giờ cũng không phải là mối quan tâm của tôi. Chính vì vậy, trên trang cá nhân, tôi chỉ nói về những chủ đề mà mình đang ưu tiên nhất, đó là âm nhạc và con cái.

PV: Cuối cùng, chị có thể chia sẻ thêm về những dự định sắp tới của mình?

Thái Thùy Linh: Tôi vẫn tiếp tục những kế hoạch mà mình đang bắt đầu được khoảng 2 tháng nay, đấy là đầu tư cho những dự án âm nhạc của cá nhân và của cặp song ca mẹ và con. Bên cạnh đó, tôi vẫn tiếp tục là người truyền năng lượng cảm hứng cho những người khác.

PV: Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!/.