Thành viên ban nhạc rock Bon Jovi dương tính với virus SAR-CoV-2

Trong thời gian vừa qua, hàng loạt nghệ sĩ Âu Mỹ xác nhận nhiễm virus SAR-CoV-2, trong đó có vợ chồng vợ chồng Idris Elba, vợ chồng Tom Hanks, Debi Mazar...

Mới đây, tay chơi keyboard của ban nhạc rock Bon Jovi đã xác nhận mắc Covid-19. Trên trang cá nhân, David Bryan cho biết anh đã cách ly một tuần qua sau khi có triệu chứng nhiễm bệnh. Anh viết: "Tôi sẽ tiếp tục cách ly một tuần nữa. Khi khá hơn, tôi sẽ xét nghiệm lại để chắc chắn mình thoát khỏi con virus quái ác này". Bên cạnh đó, David Bryan kêu gọi cộng đồng không sợ hãi, giúp đỡ lẫn nhau để đẩy lùi dịch bệnh.

David Bryan Rashbaum là một nhạc sĩ người Mỹ, được biết đến như là thành viên của ban nhạc rock Bon Jovi nổi tiếng. Bon Jovi là ban nhạc có ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào Rock trên toàn thế giới. Đến từ New Jersey, Mỹ và được dẫn dắt bởi trưởng nhóm Jon Bon Jovi, nhóm gặt hái được nhiều thành tựu và là một trong số những ban nhạc thành công nhất thập niên 80. Bon Jovi bán được hơn 120 triệu album trên toàn thế giới, giai đoạn hoàng kim vào thập niên 1980. Các ca khúc nổi tiếng của Bon Jovi gồm "Thank you for loving me", "Livin on a prayer", "You give love a bad name", "I’ll be there for you"...Năm 2006, Bon Jovi đã được liệt kê vào danh sách các huyền thoại âm nhạc như nhóm Beatles, nhóm Rolling Stones, U2, Madonna và Elvis Presley/.