“The Wedding Year“: Câu chuyện chạy sô ăn cưới hài hước mà sâu sắc

Mùa cưới năm 2019, khi phòng vé đang tràn ngập những bộ phim kinh dị, hành động, nhà sản xuất Lakeshore Entertainment đã mang đến một “món ăn tinh thần” mới lạ cho khán giả mang tên "The Wedding Year". Bộ phim tình cảm hài này hứa hẹn mang đến một loạt tình huống hài hước, những khoảnh khắc lãng mạn lắng đọng cảm xúc cùng những thông điệp sâu sắc về tình yêu và hôn nhân.

"The Wedding Year" - phim hài duy nhất trong mùa cưới chinh phục khán giả nhờ cốt truyện độc đáo và diễn xuất có duyên của dàn diễn viên.

"The Wedding Year" là câu chuyện về Mara Hickey (Sara Hyland thủ vai) - một nữ nhiếp ảnh gia từng thề sẽ không bao giờ kết hôn. Một ngày nọ, cô nàng thử hẹn hò với Jake. Cặp đôi nhanh chóng yêu nhau say đắm, đồng thời, phải liên tiếp dự hàng loạt đám cưới chỉ trong vòng một năm. Loạt đám cưới đó đã thay đổi suy nghĩ của Mara, khiến cô đi đến một quyết định quan trọng trong đời.

Mara và Jake có quan điểm trái ngược về hôn nhân. Mara yêu tự do, không muốn bị trói buộc bởi bất kỳ nguyên tắc nào trong cuộc sống. Jake thì khác, anh lớn lên trong một gia đình trọng truyền thống, xem hôn nhân là chuyện thiêng liêng và đặt trách nhiệm lớn lao lên vai người làm vợ. Sự đối nghịch đó đã dẫn đến hàng loạt sóng gió cho chuyện tình của cặp đôi. Họ phải tìm cách dung hòa để duy trì tình yêu đích thực của mình.

Các tình huống hài hước trong The Wedding Year được cài cắm một cách hợp lý, không mang lại cảm giác gượng gạo.

Được nhào nặn bởi Robert Luketic - “cha đẻ” của những bộ phim hài nổi tiếng như Monster-in-law, Legally Blonde..., "The Wedding Year" không thể thiếu đi chất hài đặc trưng trong phong cách làm phim của vị đạo diễn tài năng trên. Phim khai thác chất hài từ những tình huống rất đỗi đời thường nhưng vẫn ẩn giấu ý nghĩa sâu sắc. Các mảng miếng hài hước được cắm một cách khéo léo với thời lượng hợp lý, không mang cảm giác giả tạo hay gượng gạo.

Thông qua những tình huống tréo ngoe trong phim cùng mối quan hệ hợp - tan kỳ quặc giữa Mara và Jake, "The Wedding Year" gửi gắm nhiều thông điệp sâu sắc về hôn nhân và tình yêu. Phim phản ánh những trở ngại mà nhiều cặp đôi hiện đại phải đối mặt. Nhưng đến cuối cùng, The Wedding Year vẫn khẳng định sức mạnh to lớn của tình yêu thực sự. Nó có thể nhấn chìm mọi sóng gió để đưa đến cái kết ngọt ngào nhất, viên mãn nhất cho những ai thật lòng yêu thương nhau.

Đằng sau những thước phim hài hước của bộ phim là thông điệp sâu sắc về tình yêu và hôn nhân.

"The Wedding Year" không sở hữu dàn sao quá đình đám. Ngoài Sara Hyland, dàn cast còn lại là những cái tên trẻ như Tyler James Williams, Keith David, Patrick Warburton, Tom Connolly... Hóa thân thành cặp đôi yêu nhau say đắm, Sara Hyland và bạn diễn Tyler James Williams tỏ ra ăn ý trong những màn tình cảm lãng mạn. Hai ngôi sao tung hứng nhịp nhàng ở những tình huống hài hước, mang lại nhiều tràng cười thư giãn cho người xem.