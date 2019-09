Thu Hiền cùng cộng đồng LGBT ‘khuấy động’ phố đi bộ Nguyễn Huệ

Là đại diện chính thức của Việt Nam tham gia Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương, Người đẹp Thu Hiền đã thể hiện sự ủng hộ giới tính thứ ba khi đưa hình ảnh của cộng đồng LGBT vào clip giới thiệu đến đơn vị tổ chức cuộc thi.

Vừa qua, người đẹp Thu Hiền đã mang những hình ảnh xinh đẹp của Việt Nam gửi đến đấu trường nhan sắc quốc tế qua clip tự giới thiệu dự thi Hoa hậu Châu Á Thái Bình Dương.

Người đẹp Thu Hiền (bên phải)

Bên cạnh việc giới thiệu những danh lam thắng cảnh đặc trưng của đất nước, Thu Hiền còn gửi gắm thông điệp bình đẳng giới tính đến với tất cả mọi người trên toàn thế giới: Embraces diversity, and advocates for equality (Mở lòng với những sự khác biệt, và hướng đến một xã hội tự do bình đẳng).

Trong clip cũng như trên facebook của mình cô chia sẻ: ‘Tôi mong muốn thay đổi thái độ của mọi người đối với cộng đồng LGBT. Tôi muốn lan toả thông điệp rằng, tất cả mọi người, bất kể thuộc giới tính nào hoặc có khuynh hướng tình dục ra sao, đều có quyền tự do bình đẳng. Và chúng ta cần phải đứng lên để bảo vệ quyền lợi mà cộng đồng LGBT xứng đáng có được.’

Người đẹp còn cho rằng giới tính là một bản năng của mỗi người, không phải thứ mà chúng ta có thể tự do lựa chọn. Cô kêu gọi mạnh mẽ những người thuộc giới tính thứ 3 đang lo sợ đối diện với sự dèm pha của xã hội phải đứng dậy bước ra ánh sáng, sống thật và tự hào với giới tính của mình.





Có thể nói cái tên Thu Hiền đã không còn quá xa lạ trong làng thời trang Việt Nam. Người đẹp sinh năm 1995 đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi trước đây và thành công khi đạt được rất thành tích như Hoa khôi nét đẹp sinh viên với cộng đồng 2015, Top 10 The Face Việt Nam 2016, Siêu mẫu ấn tượng - Siêu mẫu Việt Nam 2018, Người đẹp thời trang - Miss World Vietnam 2019.

Với sự nổi trội về ngoại hình cũng như tài năng của mình, cô có đầy đủ các tố chất phù hợp với tiêu chí của Miss Asia Pacific International năm nay và tin chắc sẽ đạt được thành tích cao tại cuộc thi sắp tới./.