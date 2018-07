“Thư ký Kim” Park Min Young: Siêu phẩm “dao kéo” của xứ Hàn

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "What's wrong with secretary Kim?” (Thư ký Kim) đang nhận được nhiều sự chú ý của công chúng yêu điện ảnh Hàn Quốc. Bên cạnh những tình tiết hài hước, lãng mạn, nhan sắc nữ diễn viên Park Min Young (vai thư ký Kim Mi So) cũng nhận được nhiều lời khen ngợi. Với nụ cười ngọt ngào và gương mặt khả ái, Park Min Young được mệnh danh là một trong những nhan sắc "dao kéo" hoàn hảo nhất xứ Hàn. Trước đó, Park Min Young từng là một cô bé có gương bầu bĩnh, mập mạp và đôi mắt một mí kém duyên. Thế nhưng, khác với nhiều ngôi sao, phẫu thuật thẩm mỹ thực sự là bước đệm giúp cô ngày càng toả sáng và phát triển sự nghiệp diễn xuất. Nữ diễn viên sinh năm 1986 được biết đến với vai trò là diễn viên, người mẫu ảnh. Park Min Young bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi tham gia sitcom dành cho tuổi teen "Gia đình là số 1", năm 2006. Sau đó, cô nàng dần khẳng định tên tuổi khi nhận được nhiều lời khen với các vai diễn trong những bộ phim đình đám: "City Hunter", "Chuyện tình Sungkyunkwan", "I am Sam"... Sự nghiệp nở rộ, nhưng dường như đường tình duyên của cô lại không mấy thuận lợi. Nữ chính "Thư ký Kim sao thế?" từng có thời gian hẹn hò với đàn em, tài tử Lee Min Hoo. Tuy nhiên, cặp đôi đã bí mật chia tay sau thời gian ngắn hẹn hò, khiến nhiều fans vô cùng tiếc nuối. Được biết, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi vì lịch làm việc quá bận rộn. Kể từ đó, Park Min Young rất kín tiếng khi được nhắc đến chuyện tình cảm trước truyền thông. Ngôi sao 32 tuổi từng tâm sự trong một bài phỏng vấn với một tờ báo Hàn Quốc vào năm 2016 rằng lịch trình công việc dày đặc khiến cô không có thời gian để hẹn hò. Park Min Young cho rằng, việc hẹn hò với ai đó không phải là vấn đề cô đặt lên hàng đầu và đặc biệt, cô cảm thấy "sợ hẹn hò". "Nhắc đến hẹn hò, tôi cảm thấy mình đối mặt với nhiều nỗi sợ. Cũng lâu rồi tôi không hẹn hò với ai và việc phải bắt đầu mối quan hệ yêu đương nghiêm túc khiến tôi cảm thấy sợ", nữ diễn viên nói./.

