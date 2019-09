Thu Minh thừa nhận sai lầm vì làm chồng Tây nổi tiếng

"The Nest Icon Thu Minh - Diva Dictionary" đang diễn ra tại Hà Nội. Tại đây, nữ ca sĩ đã lần đầu tiên công bố những bí mật chưa từng kể về quá khứ - gia đình với những hình ảnh mà cô đã cất giữ nhiều thập niên qua. Từ chiến thắng tại Tiếng hát truyền hình 1993, một Thu Minh chật vật khẳng định bản thân, để rồi chuyển mình thành một biểu tượng đương đại đều được tái hiện. Taị đây, trong triển lãm, công chúng được nhìn ngắm lại bộ sưu tập album, liveshow - khắc hoạ rõ rệt sự trưởng thành trong cá tính âm nhạc của cô từ ballad đến dance. Mặt khác, Thu Minh còn gửi đến công chúng những khoảnh khắc - mẩu chuyện lẫn suy nghĩ giữa cô và các đồng nghiệp.

Gia đình nhỏ của Thu Minh.

Gia đình nhỏ của Thu Minh cùng diện mạo của bé Gấu - con trai đầu lòng của cô cũng chính thức lộ diện tại The Nest icon. Đây cũng là lần đầu tiên ảnh cưới và hành trình vượt cạn, đón con đầu lòng của Thu Minh được giới thiệu công khai. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Có con tôi như có thêm nguồn sống, làm việc hăng say và nhìn cuộc đời tích cực hơn". Thu Minh cũng cho biết gia đình và bé Gấu chính là thành công lớn nhất, đứng trên mọi danh hiệu mà mình nhận được.



“Đưa Otto ra trước công chúng và làm cho anh nổi tiếng là một sai lầm”

PV: Thời gian này không còn thấy Thu Minh và chồng Otto đồng hành ở các sự kiện như thời gian trước?

Thu Minh: Thực ra việc đưa Otto ra trước công chúng và làm cho anh nổi tiếng là một sai lầm. Tôi không muốn lặp lại sai lầm đó nữa. Sự nổi tiếng đã khiến chuyện bé xé ra to, nhiều câu chuyện bị thổi phồng lên, không đúng sự thật. Cho nên, tôi không muốn bị tổn thương.

Thu Minh tại triển lãm.

PV: Những lùm xùm đã qua có ảnh hưởng nhiều đến công việc kinh doanh của chồng chị?

Thu Minh: Chủ yếu là về đời sống tinh thần, tôi stress và buồn rất nhiều. Còn công việc của anh không bị ảnh hưởng, bởi anh không kinh doanh buôn bán ở Việt Nam. Anh đem các hợp đồng về Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho công nhân sản xuất rồi mang hàng hoá đi xuất khẩu…

PV: Không còn xuất hiện bên cạnh, chồng ủng hộ chị bằng cách nào?

Thu Minh: Anh luôn biết tôi đi đâu, làm gì. Mỗi lần tôi xong việc, anh gọi điện ngay cho tôi, hỏi han: Em trình diễn có tốt không, có thành công không? Hôm nay em có vui không? Hoặc anh trông con cho tôi yên tâm đi hát. Đó cũng là những cách đồng hành ý nghĩa.

PV: Bé Gấu (tên con của Thu Minh và chồng Tây) thừa hưởng những điểm gì của bố mẹ?

Thu Minh: Gen trội của bố mẹ, Gấu đều có hết: sự bướng bỉnh, lì lợm, thân thiện, nhân ái. Gấu luôn tỏ rõ quan điểm và mong muốn đạt được điều mình muốn.

PV: Chị và chồng giải quyết những khác biệt về văn hoá cũng như tính cách của nhau như thế nào khi chung sống?

Thu Minh: Thời gian mới sinh Gấu xong, như bao nhiêu phụ nữ sau sinh khác, tôi cũng bị trầm cảm. Mà trầm cảm những chuyện rất vô duyên, chẳng hạn chồng đi làm về không lên lầu chào hỏi luôn mà mở laptop ra làm việc là nước mắt tôi cũng rơi lã chã. Tôi và chồng đều thẳng thắn, nóng tính như nhau.

Tôi và chồng cũng đều làm sếp, có nhân viên, và quen với việc muốn người khác làm theo ý của mình. Thế nên khi về nhà, chúng tôi cũng phải “đấu tranh” với nhau. Cộng thêm khác biệt về văn hoá, ví dụ: người Châu Âu rất coi trọng uy tín, giờ giấc, còn người Việt mình đôi lúc lại hơi du di.





Tôi nghiệm ra một điều, trong gia đình, cách cư xử giữa chồng và vợ là một nghệ thuật, không đơn giản mình muốn cái gì là sẽ có luôn. Và không phải cứ người thân là phải hiểu mình, phải chịu đựng mình. Tôi quan điểm rằng, người ngoài xã hội mình tiếp xúc ít, thì thà mình làm mất lòng họ còn hơn làm buồn người đồng hành mình cả đời. Tôi luyện được việc vẫn có thể có những điều mình muốn từ chồng bằng cách lùi lại và nhẹ nhàng thuyết phục chồng. Otto là người mạng Hoả, cộng với văn hoá Châu Âu nên anh rất thẳng thắn. Tôi đã biết đặt vị thế của mình và vị thế của người khác trước khi quyết định giận một ai đó.

PV: Vợ chồng chị kỳ vọng sẽ nuôi dạy con thành người như thế nào?

Thu Minh: Điều đầu tiên là vợ chồng tôi muốn Gấu có sự thân thiện và nhân ái. Gấu tự tin lắm, khi đến nơi đông người hay gặp người lạ, Gấu chủ động giới thiệu bản thân luôn: "I'm Winston, I'm 4 years old" (Tôi là Winston, tôi 4 tuổi). Hay như đi thang máy, Gấu không tiếc lời khen cho người khác: “You look so handsome", "You look so beautiful"…. (Cô/chú thật đẹp). Hiện Gấu đang hơi chậm nói vì cùng lúc sử dụng hai ngôn ngữ. Vợ chồng tôi thống nhất cho con tập trung vào một ngôn ngữ trước rồi tiếp tục học ngôn ngữ còn lại.

Tôi và ông xã có cùng chung quan điểm không đặt áp lực lên con là bé phải trở thành một đứa trẻ lỗi lạc. Chúng tôi cũng không đòi hỏi Gấu phải học giỏi mà muốn phát hiện điều gì đó đặc biệt ở bé để hỗ trợ và bồi dưỡng.

Điều quan trọng nhất, tôi muốn con được sống một cuộc đời hạnh phúc, hạnh phúc với những điều bé thực sự muốn làm.

“Tôi là món bánh mì phục vụ trong nhà hàng”

PV: Thu Minh là nghệ sĩ luôn gây bất ngờ và không ngừng thay đổi. Sau "I'm Diva", sẽ là một Thu Minh như thế nào?

Thu Minh: Có 2 mô-típ nghệ sĩ: nghệ sĩ bảo tồn và nghệ sĩ luôn học hỏi, phát triển. Thu Minh thuộc tuýp nghệ sĩ thứ 2.

Tính tôi dễ chán, từ showcase “I’m Diva”, tôi mất 2 tháng làm hùng hục, đau đáu, ngày nào cũng xem, duyệt hình ảnh. Nhưng đến thời điểm này, tôi đã gác lại “I’m Diva” rồi và muốn tìm kiếm những điều mới mẻ hơn.

Nguồn năng lượng trong tôi không phải của một người thích lưu giữ, bằng lòng với những điều mình sở hữu. Ngược lại, tôi rất dễ chán bản thân. Trong sự nghiệp âm nhạc, tôi luôn muốn tìm tòi, khai phá giọng hát của mình. Nếu những ngày đầu thi Tiếng hát truyền hình là chất giọng kim, mỏng, lảnh lót, mang tính chất semi-classic nhiều. Thì đến ngày hôm nay, giọng của tôi đã biến hoá sang kiểu khác. Đó là cả một quá trình.

Tôi từng hát nhạc cách mạng, hát nhạc pop, kiểu Thuý Nga, cũng có thời gian hát nhạc Mỹ, rồi quay sang hát nhạc pop, nhạc đỏ, rồi cả nhạc thị trường, nhạc dance… 10 album của Thu Minh là 10 chất nhạc khác nhau.

Tuy nhiên, ở tuổi tôi bây giờ, không còn là ca sĩ đi hát bình thường mà là một người nghệ sĩ, người mẹ. Bên cạnh việc cống hiến cho thị trường âm nhạc, tôi còn muốn những bài hát của mình mang thông điệp, ý nghĩa truyền tải về đời sống tinh thần. Ví dụ với “I’m Diva” là thông điệp mỗi người hãy là ngôi sao của chính cuộc đời họ nếu biết yêu và tự tin vào bản thân mình. Thu Minh ở độ tuổi hơn 40 luôn tự hào về sắc vóc và năng lượng của mình, tôi không muốn bằng lòng quẩn quanh với những gì mình đã có.

PV: Chị có lo ngại khi cạnh tranh với các ca sĩ trẻ có lượng fan khổng lồ như Sơn Tùng MTP, Jack?

Thu Minh: Thị trường giải trí cũng giống như làm kinh doanh, mỗi ca sĩ có một thị phần khách hàng riêng. Thị phần khách hàng của Thu Minh không trùng với của Sơn Tùng MTP, Jack hay bất cứ ca sĩ nào khác. Âm nhạc cũng như món ăn tinh thần vậy. Xe bánh mỳ một ngày bán 1.000 chiếc sẽ khác với một nhà hang có décor phục vụ món bánh mỳ ngon. Tôi chắc chắn là món bánh mỳ trong nhà hàng.

PV: Hoạt động lâu trong showbiz, chị nể phục nghệ sĩ nào?

Thu Minh: Bạn bè đồng trang lứa thì tôi nể Mỹ Linh, Hà Trần. Với các em, tôi nể Đức Tuấn, 1 đứa kiêu hãnh đến mức khó ưa. Tuấn làm gì sẵn sang làm đến cùng, mà chịu khó, chăm chỉ, quyết liệt. Ngay cả chuyện đi tập gym, sưu tầm điện thoại, Tuấn cũng khiến tôi “hết hồn”… Rồi Trúc Nhân là đứa rất quyết liệt, độc đáo trong suy nghĩ.

Tôi cũng nể Đàm Vĩnh Hưng. Tôi thèm khát được mạnh dạn, nói bất cần và thẳng thắn như anh ấy, chỉ có điều tôi không làm được như anh Hưng. Tôi cũng nể Mỹ Tâm và Hà Hồ, luôn điềm tĩnh vượt qua mọi điều tiếng. Tôi lớn tuổi hơn mà còn không điềm tĩnh bằng.

PV: Là ngôi sao hạng A,Thu Minh có bị ám ảnh bởi 2 chữ “hết thời” hay không?

Thu Minh: Ám ảnh nhiều, ám ảnh rất nhiều. Đó là lý do vì sao tôi luôn muốn mình tươi mới. Nhưng trong tôi có một sự tích cực và may mắn, đó là tôi luôn cập nhật xu hướng, muốn con người mình sôi động, năng nổ và luôn sợ bị già nua. Nếu ví trái cây, tôi thấy mình giống trái sầu riêng, có người không thích, còn người ăn được rồi thèm và nghiện. Fan của Thu Minh cũng vậy. Nếu Thu Minh không còn mãnh liệt thì không còn là Thu Minh nữa. Đến bây giờ tôi thấy mình không giống ai và cũng không ai giống mình. Thực ra nếu tôi dễ dãi, hoà đồng với số đông thì sẽ được nhiều người chấp nhận hơn. Nhưng tôi chấp nhận với thị phần của mình./.