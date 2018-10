Thúy Ngân phối đồ cá tính với thời trang da rắn

Cùng với dự án mới, mới đây Thúy Ngân cũng xuất hiện với hình ảnh cá tính, đột phá trong bộ ảnh thời trang mới. Trong bộ ảnh mới, Thúy Ngân diện lên người bộ trang phục lấy cảm hứng từ da rắn, da beo. Cùng với giày cổ cao, đục lỗ, buộc dây và phong cách trang điểm cá tính giúp Thúy Ngân thực sự đột phá với hình ảnh với người hâm mộ. Nữ diễn viên cho biết, họa tiết da rắn, da beo, trang phục, phụ kiện in họa tiết động vật đang là xu hướng được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Không chỉ áo da rắn mà nón, giày, túi giấy da rắn cũng đang trở thành cơn sốt trên thế giới. Hiện tại Thúy Ngân không có stylist riêng mà chỉ làm việc tự do với một số stylist khác nhau. Phong cách thời trang, phụ kiện được nữ diễn viên diện trên người mỗi khi xuất hiện do chính Thúy Ngân lên ý tưởng và bàn bạc với stylist để lựa chọn và chăm chút hình ảnh. Xuất hiện với phong cách cá tính, sành điệu khi diện trang phục lấy cảm hứng từ da rắn, Thúy Ngân đồng thời còn tiết lộ dự án phim mới sẽ bấm máy vào tháng 12. Được biết, nhân vật của Thúy Ngân trong bộ phim mà cô sắp đóng là vai diễn hành động, giỏi võ. Hiện tại, Thúy Ngân chưa thể tiết lộ nhiều, phim sẽ bấm máy vào tháng 12 nên người đẹp đang dành thời gian luyện tập để chuẩn bị tốt nhất cho bộ phim. Nữ diễn viên 9X tiết lộ: ”Ngân được nhận xét là có lợi thế về chiều cao, hình thể khi thực hiện các cảnh quay hành động nhưng điều Ngân lo ngại nhất lúc này sức khỏe. Ngân đang cố gắng rèn luyện để có một sức khỏe tốt, dẻo dai hơn để sẵn sàng thực hiện các cảnh quay mạo hiểm”. Cùng với các vai diễn mới, các dạng vai khác nhau, Thúy Ngân muốn mình luôn trở nên mới mẻ và tràn đầy năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện trước công chúng./.

Cùng với dự án mới, mới đây Thúy Ngân cũng xuất hiện với hình ảnh cá tính, đột phá trong bộ ảnh thời trang mới. Trong bộ ảnh mới, Thúy Ngân diện lên người bộ trang phục lấy cảm hứng từ da rắn, da beo. Cùng với giày cổ cao, đục lỗ, buộc dây và phong cách trang điểm cá tính giúp Thúy Ngân thực sự đột phá với hình ảnh với người hâm mộ. Nữ diễn viên cho biết, họa tiết da rắn, da beo, trang phục, phụ kiện in họa tiết động vật đang là xu hướng được nhiều tín đồ thời trang yêu thích. Không chỉ áo da rắn mà nón, giày, túi giấy da rắn cũng đang trở thành cơn sốt trên thế giới. Hiện tại Thúy Ngân không có stylist riêng mà chỉ làm việc tự do với một số stylist khác nhau. Phong cách thời trang, phụ kiện được nữ diễn viên diện trên người mỗi khi xuất hiện do chính Thúy Ngân lên ý tưởng và bàn bạc với stylist để lựa chọn và chăm chút hình ảnh. Xuất hiện với phong cách cá tính, sành điệu khi diện trang phục lấy cảm hứng từ da rắn, Thúy Ngân đồng thời còn tiết lộ dự án phim mới sẽ bấm máy vào tháng 12. Được biết, nhân vật của Thúy Ngân trong bộ phim mà cô sắp đóng là vai diễn hành động, giỏi võ. Hiện tại, Thúy Ngân chưa thể tiết lộ nhiều, phim sẽ bấm máy vào tháng 12 nên người đẹp đang dành thời gian luyện tập để chuẩn bị tốt nhất cho bộ phim. Nữ diễn viên 9X tiết lộ: ”Ngân được nhận xét là có lợi thế về chiều cao, hình thể khi thực hiện các cảnh quay hành động nhưng điều Ngân lo ngại nhất lúc này sức khỏe. Ngân đang cố gắng rèn luyện để có một sức khỏe tốt, dẻo dai hơn để sẵn sàng thực hiện các cảnh quay mạo hiểm”. Cùng với các vai diễn mới, các dạng vai khác nhau, Thúy Ngân muốn mình luôn trở nên mới mẻ và tràn đầy năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện trước công chúng./.